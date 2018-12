Halsema begint offensief tegen alcoholgebruik Wallen

Bewoners hebben last van de bezoekers op straat Femke Halsema

Ook beperkt Halsema het aantal rondleidingen in de avonduren. Via een wijziging in de lokale regelgeving, de APV, mogen gidsen vanaf 1 april geen groepen meer rondleiden over de Wallen in de avonduren.



Daarnaast legt ze beperkingen op aan winkels op de Wallen die 's nachts openblijven, zoals snackbars. Die moeten in het vervolg om 04.00 uur dicht, terwijl de grens nu bij 06.00 uur ligt. Deze zomer beloofde de burgemeester al dat er extra wordt schoongemaakt in het gebied waar de meeste raambordelen zijn gevestigd.



Pinapparaat

Ook zijn handhavers inmiddels uitgerust met een mobiel pinapparaat, zodat overlastplegers meteen op de bon geslingerd worden. Volgens Halsema is het belangrijk dat toeristen leren dat Amsterdam geen stad is waar alles kan en dat op een overtreding, direct straf volgt.



Uit onderzoek van Amsterdam Marketing is gebleken dat ongeveer een derde van de bezoekers, vooral jongeren, naar Amsterdam komt om eens lekker de bloemetjes buiten te zetten. Naast de bewoners hebben ook de sekswerkers veel last van de drukte. Toeristen komen zich vergapen aan de prostituees, maar maken nauwelijks gebruik van hun diensten.



In het voorjaar presenteert Halsema een serie maatregelen die het leefklimaat op de Wallen op de middellange termijn moet verbeteren. Na de zomer van 2019 volgt een uitgebreide visie op de toekomst van het gebied. Drie van de vier coalitiepartijen hebben al aangegeven dat voor de prostitutie ruimte buiten de Wallen moet worden gezocht.



