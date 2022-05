Halsema bedolven onder bedreigingen na huldigingsnieuws Ajax

Burgemeester Femke Halsema Beeld ANP

In het bericht staat dat ‘talloze bedrijven’ zijn gebeld, maar door het grote tekort aan beveiligingspersoneel moest de gemeente samen met Ajax toch besluiten ‘dat we de huldiging niet veilig konden organiseren’ op het Museumplein. Halsema zegt de teleurstelling te begrijpen aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. ‘We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.’

Hoewel Halsema zegt zelden te reageren op bedreigingen, doet ze nu wel de dringende oproep aan mensen om zich in te houden. Over de mogelijke huldiging vraagt ze het ‘beschaafd en vriendelijk’ te houden. ‘Beschadig onze stad en vooral onze club niet.’

Ajax kan woensdag goede zaken doen tegen Heerenveen en in eigen stadion kampioen worden. Als Ajax de landstitel behaalt, start de huldiging direct na de uitreiking van de schaal. Alleen supporters die een kaartje hebben voor de wedstrijd tegen Heerenveen kunnen aanwezig zijn bij de huldiging.