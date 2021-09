Halsema: Amsterdamse terrassen mogen ook in de winter blijven staan

Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

‘De Amsterdamse cafés en restaurants kijken terug op een zware periode en hebben het nog steeds niet makkelijk,’ laat burgemeester Femke Halsema woensdagochtend weten. ‘We willen de horeca daarom zoveel mogelijk ruimte geven. Amsterdammers en bezoekers kunnen ook deze winter gebruik maken van vele extra terrassen, verspreid door de stad.’

De sluitingstijden zullen van de terrassen worden ook verruimd ten opzichte van afgelopen winter, van 20.00 uur naar 22.00 uur. De ondernemers mogen naast de al vergunde en bestaande terrasverwarmers geen extra verwarming gebruiken of losse verwarmingselementen. Daarnaast zegt de gemeente rekening te houden met de belangen van omwonenden.

Terrassen die deze zomer al een vergunning hadden voor een verruimd zomerterras, hoeven geen vergunningsaanvraag in te dienen voor het winterterras. Zij krijgen hiervoor vanzelf bericht van de gemeente. Het is wel mogelijk om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen.

Stadsdelen bepalen zelf of de situatie in een buurt een verruimd terras toestaat. ‘Wanneer de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte te groot wordt, wordt een vergunning voor een terrasuitbreiding niet verlengd,’ schrijft Halsema. Ondernemers hoeven voor de uitbreiding geen extra leges te betalen.