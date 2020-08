Halsema: ‘Amsterdammer is nu te laks tegen corona’

Het aantal coronabesmettingen stijgt snel. Burgemeester Halsema maakt zich grote zorgen. ‘Ik doe een dringende oproep: houd afstand en houd je aan de regels.’

Het aantal besmettingen in de regio Amsterdam is ruimschoots verdubbeld en dat baart burgemeester Femke Halsema grote zorgen. Op de vier testlocaties in de stad is het aantal positief geteste personen in een week gestegen van 2 naar 5 procent.

De GGD ziet steeds meer clusters – drie besmettingen of meer vanuit één bron – opduiken. Voornamelijk in de horeca, onder studenten en onder Amsterdammers met een migratieachtergrond uit Nieuw-West. Bron van de besmettingen is niet alleen het onder moslims populaire Offerfeest, maar ook bruiloften en andere familiebijeenkomsten.

Stabiliteit van de stad

Ook onder studenten en cafébezoekers zijn besmettingshaarden aangetroffen. Stripclub La Vie en Proost is de vierde horecazaak die vrijwillig twee weken de deuren sluit na tien bevestigde besmettingen onder gasten en medewerkers.

Burgemeester Halsema baalt dat de stad, na een periode van goede discipline, nu de teugels weer laat varen, zegt ze tegen Het Parool. “Dit is geen virus dat je met alleen overheidsmacht kunt bestrijden, je hebt hier de hele samenleving voor nodig. Maar de Amsterdamse bevolking is op dit moment veel te laks. Dat is heel heftig en zorgelijk. ”

Inwoners zouden, uit liefde voor de stad, hun verantwoordelijkheid moeten nemen omdat een nieuwe lockdown grote sociale en economische gevolgen heeft voor zwakkeren en ondernemers in de stad. “Ik doe een dringende oproep: houd afstand en houd je aan de regels. Niet alleen om jouw gezondheid en die van je dierbaren, maar ook vanwege de stabiliteit van de stad. Doe je best omdat je van Amsterdam houdt.”

Volgens Halsema is de mondkapjesplicht die vanmorgen vandaag inging op diverse plekken, hard nodig. Het heeft een gedragseffect, zegt ze, waardoor mensen in het straatbeeld geconfronteerd worden met de pandemie.

En de mondkapjesplicht moet een ontmoedigend effect hebben op de bezoekersstroom die weer op gang is gekomen naar de binnenstad. “Amsterdam is een van de weinige Europese hoofdsteden waar de plicht nog niet gold en we vermoeden dat dit van invloed is geweest op de keuze van mensen om hier naartoe op vakantie te gaan.”

Last onder bestuursdwang

De mondkapjesplicht is een experiment van drie weken dat daarna mogelijk naar meer locaties wordt uitgebreid. De plicht geldt niet ín de horeca, omdat eten en drinken met een mondkapje in een zaak praktisch onmogelijk is. “Ook in cafés geldt: ga aan een tafel zitten en houd afstand. Ik leg deze week diverse lasten onder bestuursdwang op omdat er niet goed geluisterd wordt, dat moet beter.” Dat betekent dat horecaondernemer de facto een laatste waarschuwing krijgt.

Halsema heeft kennis genomen van de kritiek op de mondkapjesplicht van juristen zoals hoogleraar Wim Voermans, die wijzen op de strijdigheid met artikel 10 van de Grondwet, het recht op de persoonlijke levenssfeer. “Wij zien die strijdigheid natuurlijk ook, die vind ik ook zorgelijk. Maar dat is de afgelopen maanden al vaker gebeurd, bijvoorbeeld toen religieuze samenkomsten beperkt werden, of de verplichting tot anderhalve meter afstand.”

Volgens Halsema zien juristen van de gemeente wel een juridische basis voor de maatregel, en is er bovendien instemming van het kabinet voor het experiment. “Het is een keuze tussen twee kwaden. Ik zie het risico, ook bij de rechter, maar dat durf ik te nemen.”