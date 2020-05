Halsema: Amsterdam moet mogelijk langer wachten op versoepelingen door grote kans op tweede golf

Versoepelingen van de lockdownmaatregelen kunnen in Amsterdam langer op zich laten wachten, dan elders in het land. ‘Het spijt mij als ik een domper zet op de sfeer, maar we moeten ons realiseren hoe kwetsbaar wij zijn’, waarschuwt burgemeester Halsema.

Dat zei Halsema dinsdagmiddag in een debat met de raad. Nu het aantal besmettingen onder controle lijkt, willen steeds meer partijen in de raad snel weer delen van de stad heropenen, zoals de horeca en de culturele sector. Ook zijn er partijen zoals VVD en FvD die zo snel mogelijk de komst van toeristen weer willen stimuleren, om de geplaagde vrijetijdseconomie lucht te geven.

Maar Halsema steekt een stokje voor dat enthousiasme. “Ik hoor u praten over internationaal toerisme, en ik weet ook dat er 55.000 hotelbedden zijn die wachten op gasten,” zei Halsema. “Maar de komende tijd moeten we buitengewoon terughoudend zijn bij het stimuleren van regionaal, nationaal en internationaal verkeer. Als we dat te overdadig doen, lopen wij het risico dat Amsterdam een brandhaard wordt bij een tweede golf.”

Rotterdam

Volgens de burgemeester kampt de hoofdstad met enorm ruimtegebrek en is het al moeilijk genoeg voor de ruim 800.000 Amsterdammers om anderhalve meter afstand te houden, laat staan als daar nog duizenden bezoekers bijkomen.

Dinsdagavond maakt het kabinet naar verwachting bekend dat de horeca vanaf 1 juni de deuren weer mag openen. Raadsleden die wezen op de situatie in Rotterdam, waar burgemeester Aboutaleb ervoor pleit om al voor 1 juni de terrassen te heropenen, kregen een lesje ruimtelijke ordening van Halsema. “Rotterdam heeft bijna 200 duizend minder inwoners, maar wel 100 vierkante kilometer meer oppervlakte, terwijl ons oppervlakte voor een kwart uit water bestaat. Bovendien hebben zij 3000 horecabedrijven, en wij 8000. Wij hebben een onwaarschijnlijk tekort aan openbare ruimte en daarom vraag ik u indringend om terughoudend te zijn.”

Risico’s

Door de hoge bevolkingsdichtheid in deze regio is het risico op een stijging van het aantal besmettingen met Covid-19 groter dan elders en daarmee ook de kans op een tweede golf in het najaar. Daarom waarschuwt Halsema dat het in Amsterdam langer kan duren voor de situatie weer normaal is.

Er zullen regionale verschillen ontstaan, verwacht zij, waarbij dunbevolkte gebieden zoals Groningen en Drenthe mogelijk sneller heropenen. “Dat kan betekenen dat in Amsterdam de risico’s te groot zijn voor verdere openstellingen,” zei zij dinsdagmiddag. Halsema specificeerde niet welke branches of bedrijfstakken mogelijk langer dicht blijven in Amsterdam, dan elders in het land. “Het spijt mij als ik een domper zet op de sfeer, maar we moeten ons realiseren hoe kwetsbaar wij zijn.”