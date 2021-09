Halsema: Amsterdam gaat niet actief handhaven op coronapas in horeca

Bezoekers van de Lindengrachtmarkt lopen langs een lege kroeg Beeld ANP

Als een horecaondernemer enkel bij één op de tien klanten om een coronatoegangsbewijs vraagt, hoeft deze zich niet al te veel zorgen te maken om een boete. De burgemeester zei woensdag tijdens de raad alleen in te grijpen bij excessen. Bijvoorbeeld wanneer er ‘honderden mensen’ in cafés staan na sluitingstijd.

“Wij hebben in het veiligheidsberaad en in de veiligheidsregio afgesproken dat we alleen handhaven bij exces. En dat verandert niet,” aldus de burgemeester. Dat de gemeente niet actief gaat handhaven, komt mede door tekorten aan boa’s en agenten waar de stad al langer mee kampt.

De coronapas is nodig vanaf 25 september voor veel zaken in het openbare leven. Na het uitkomen van de nieuwste coronamaatregelen uitte de Nederlandse Boa Bond en de politiebond ACP ook al hun zorgen. Beide organisaties zeggen dat de nieuwste besluiten niet te handhaven zijn. Volgens de boabond is het controleren van coronatoegangsbewijzen in de horeca bovendien niet de taak van boa’s omdat zij zich niet goed kunnen verdedigen ‘op het moment dat het escaleert’.

Verleidingsstrategie

Burgemeester Halsema deed tijdens de raad wederom de oproep dat ze zich zorgen maakt over de verplichte sluiting van de nachtclubs om middernacht. “Als de coronapas om 23.00 uur werkt, kan die ook werken om 01.00 uur. Dan heeft de sluitingstijd weinig ratio.”

Dat snappen eigenaren van verschillende Amsterdamse horecagelegenheden ook niet. In diverse buurten zijn ondernemers bij wijze van protest van plan om na middernacht open te blijven, vertelt Robert Domhof, straatmanager in de Leidsebuurt. “Hier zitten zo’n 45 avond- en nachtzaken. Wij verwachten dat het gros daarvan meedoet aan de actie.”

Ook in andere buurten spreken ondernemers met elkaar af om de deuren open te houden, zegt hij. “De Warmoesstraat doet in ieder geval mee, en vast nog wel meer.” De ondernemers riskeren met deze actie een boete, maar nemen dat risico volgens Domhof voor lief om een standpunt te kunnen maken.

Burgemeester Halsema pleit intussen in Den Haag voor een ‘verleidingsstrategie’. Door de clubs langer open te houden, hebben jongeren een reden om zich te laten vaccineren. “Je moet ervoor zorgen dat jongeren zich niet afkeren omdat ze opnieuw aan het kortste eind trekken bij de overheid. Ik heb het kabinet gevraagd dit opnieuw in overweging te nemen.”