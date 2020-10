Halsema: ‘Aanval door extremist ook in Amsterdam niet ondenkbaar’

Hulpdiensten oefenen op het Zeeburgereiland voor het scenario van een terroristische aanslag in de hoofdstad. Beeld anp

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema dat de aanslag in Nice waarbij donderdag drie mensen omkwamen, veel impact heeft in Amsterdam. “Dergelijke aanslagen raken aan het veiligheidsgevoel van de stad, omdat een aanval door een extremist ook hier niet ondenkbaar is,” aldus de burgemeester.

Volgens Halsema is Amsterdam kwetsbaar, juist vanwege de vele verschillende meningen die de stad rijk is. “Wie wij ook zijn, wat wij ook geloven en waar wij ook vandaan komen, wij staan voor onze vrijheden.”

Halsema noemt het een fundamentele vrijheid dat iedereen altijd z’n opvattingen en meningen moet kunnen delen.

Extra alert

De burgemeester heeft contact gehad met de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) over de kwestie. Aanleiding om nu extra veiligheidsmaatregelen te nemen zijn er niet, maar Halsema wil wel voorbereid zijn op het moment dat de emoties in Frankrijk overslaan op Amsterdam. De stad en de politie zijn extra alert: “Wij maken gebruik van onze netwerken en monitoren de emoties onder de bevolking.”

In brieven aan de burgemeesters van Nice en Parijs wordt het medeleven van de stad gedeeld met de Fransen. “Hierin spreken we onze afschuw uit over het geweld en leven mee met iedereen die verdriet heeft of leeft in angst.”