Halsema: 1,5-meterregel geen reden om demonstratie te beëindigen

Demonstranten op de Dam aan het begin van de avond. Beeld Het Parool

Volgens de woordvoerder is de organisatie van de demonstratie verantwoordelijk voor het waarborgen van de afstand. “Deelnemers hebben ook eigen verantwoordelijkheid,” zegt de woordvoerder. “Ook de politie is op de achtergrond aanwezig en spreekt mensen aan op de coronaregels.”

De houding van de gemeente is opvallend, omdat de afgelopen weken meerdere keren is ingegrepen in parken en op openbare plekken om grote groepen mensen uit elkaar te drijven. “Er is hier geen reden om de demonstratie te beëindigen. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam.”

De betogers kwamen vanuit alle straten naar de Dam. Van het paleis tot het oorlogsmonument en van de Kalverstraat tot de Nieuwendijk: geen meter bleef onbenut. De organisatie liep rond met bordjes met instructies voor de anderhalve meter afstand, maar dat werd nauwelijks opgevolgd.

De demonstratie tegen onder ander het politiegeweld waarbij George Floyd in Minneapolis om het leven kwam, is de eerste bijeenkomst van zo'n grote groep mensen sinds de invoering van de coronamaatregelen, halverwege maart.