Halsbandparkiet verspreidt zich over Amsterdam, met kolonies overal

De grootste slaapplaats werd gevonden bij de Sixhaven in Noord, waar zich tegen het einde van de middag meer dan duizend exemplaren in de bomen verzamelden. Vanuit deze pleisterplaats struinen de vogels overdag de omgeving af op zoek naar voedsel.

De halsbandparkiet heeft een voorkeur voor de stedelijke omgeving van de Randstad. Beeld Shutterstock

Andere grote slaapplaatsen voor de halsbandparkiet bleken de Jozef Israëlskade (700 exemplaren), het Oosterpark (650), de Albert Plesmanlaan (608), de Bijlmerdreef (525) en de Nassaukade (450). De kleinste slaapplek werd geturfd bij het Rijksmuseum, met 95 exemplaren.

Uit de cijfers kan worden geconcludeerd dat de halsbandparkiet zich over de stad heeft verspreid. Het totale aantal exemplaren is vergelijkbaar met dat van tien jaar geleden, maar het aantal slaapplaatsen breidt zich uit.

Opmerkelijk is de opmars van de Grote Alexanderparkiet, een vergelijkbare exotische vogel die wel 50 centimeter lang kan worden. Van deze soort werden tien jaar geleden 100 exemplaren geteld in de stad. Dat waren er nu 580.

Stadse vogel

In heel Nederland werden dit weekeinde ruim 20.000 halsbandparkieten geteld. De soort heeft een duidelijke voorkeur voor de stedelijke omgeving van de Randstad. Behalve Amsterdam zijn ook Den Haag en de regio Rotterdam favoriete plekken voor de luidruchtige vogel.

Buiten de stad leven doorgaans kleinere groepen. In de regio Amsterdam zijn die onder meer te vinden in Aalsmeer, Kudelstaart, Nieuw-Vennep, Heemskerk, Haarlem, Zaandam en Alkmaar. De halsbandparkiet is een afstammeling van de kooivogel en wordt sinds 1968 in het wild gezien.

De Amsterdamse cijfers passen in het landelijk beeld, vertelt Willem van Manen van onderzoeksinstituut Sovon dat de tellingen coördineert. “De megagrote slaapplaatsen van vroeger met wel 5000 vogels maken plaats voor kleinere kolonies.”

Dat laatste kan te maken met hebben met de beschikbaarheid van voedsel. “Het groter het aanbod, hoe groter de groep,” legt Van Manen uit. “We zien dat de populatie stabiliseert op de plekken waar de halsbandparkiet zijn opmars is begonnen, met name de grote steden.”

Onzichtbare grens

Van een verspreiding over het land is geen sprake. Bij Utrecht lijkt een onzichtbare grens te liggen voor de halsbandparkiet. In Hilversum en Amersfoort bijvoorbeeld zijn geen kolonies te vinden. Hoe dat komt? “Dat is tot nog toe een interessant raadsel,” aldus de onderzoeker.

Met 20.000 getelde vogels is sprake van een groot succesverhaal, meent Van Manen. “De soort heeft zich weten te vestigen in een omgeving die volledig op de mens is ingericht. Er wordt wel gemopperd op de druktemaker, maar laten we toch vooral blij zijn met alle biodiversiteit.”