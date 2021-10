‘Halloweengekte’ in feestwinkels: ‘Iedereen vraagt naar Squid Game-maskers’

Beeld ANP

In de stromende regen met zo’n twintig wachtenden voor je in de rij voor de feestwinkel staan: iedereen lijkt de dag voor Halloween hetzelfde idee te hebben. Hoewel het chagrijnig kan stemmen om een halfuur naar de grijze lucht en naar dezelfde capuchon te staren, komen klanten van feestwinkel Louis Wittenburg in de Raadhuisstraat toch vrolijk binnen.

Eigenaar Francesco Tijnagel begroet iedere klant met onverminderd enthousiasme. “Waar komt u voor? Van alles? We hebben ruim 4000 artikelen: ik hoop dat u de creditcard mee heeft!” Gevraagd naar de drukte zegt hij dat het allemaal wel meevalt: “Gisteren was het veel drukker. Vandaag regent het.”

Al drieëndertig jaar staat Tijnagel in de winkel. Steevast zijn de vijf à zes weken voor Halloween de drukste periode van het jaar. “Ik doe geen uitspraken over mijn omzet, maar wat ik je wel kan vertellen: het is véél meer dan normaal.” En dan is het dit jaar ook nog eens drukker dan in voorgaande oktobermaanden. “Iedereen wil feesten.” Het is even aanpoten dus, zegt Tijnagel, ‘maar het is vooral heel gezellig’.

Squid Game-maskers

Veruit de populairste items in zijn winkel zijn dit jaar de maskers uit de populaire Netflixserie Squid Game. “Ik las ergens dat die overal uitverkocht waren, maar mij hebben ze niets gevraagd. We hebben ze gewoon nog liggen.” De maskers hangen achter de toonbank, in plaats van aan de muur met de andere maskers. Tegen diefstal, maar ook om te voorkomen dat men erover met elkaar op de vuist gaat. “Dat wil nog weleens gebeuren met populaire spullen.”

Ook lange, zwarte handschoenen in jaren-twintigstijl zijn flink in trek, merkt Tijnagel. “Het zijn weer de roaring twenties.” Uitverkocht is hij nog lang niet, vanwege de flinke voorraad. Toch moet hij een klant die naar duivelsoren vraagt, teleurstellen: die zijn wél op. Mensen die op zoek zijn naar een spooky decoratie worden naar de benedenverdieping verwezen, waar klanten zich door de horrorgeluiden, boosaardig ogende clowns en bloederige zombies in een spookhuis wanen.

Bij Witbaard Feestartikelen op de Rozengracht is de grootste drukte alweer voorbij. De afgelopen dagen stond er nog een lange rij op de stoep, inmiddels is die verdwenen. De drukte van de afgelopen dagen is terug te zien in de schappen: veel meer dan wat bebloede konijnenoortjes, een Donald Trump-masker en wat afgehakte kunststoffen ledematen ligt er niet. “Maar we hebben vandaag weer allemaal dozen binnengekregen,” zegt medewerker Sophie Moes, “dus we hoeven geen klanten teleur te stellen.”

Laatste feestje

Ondanks de hype kocht de winkel geen Squid Game-maskers in. Dat was wellicht een inschattingsfoutje. “Iedereen vraagt ernaar.” Ook het nepbloed is gewild – daar heeft de winkel dan weer meer dan genoeg van. Bij Dam Feestartikelen in de Pijp is dat anders, zegt eigenaar Pim Santhuizen terwijl hij ‘het verkeer staat te regelen’ in de winkel. “We hebben héél véél bloed verkocht, nu is het op.”

Santhuizen keek uit naar de Halloweengekte, en zijn verwachtingen werden overtroffen. Ook hier is het in aanloop naar Halloween drukker dan in andere jaren. “Het is een van de eerste grote feesten sinds corona. Ik denk dat mensen bang zijn dat het ook meteen het laatste feestje is.”

Vandaag is het ‘lekker druk’, maar morgen is de winkel dicht. “Dan vieren we Halloween.”