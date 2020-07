Hallo Jumbo, dag Hema in de Linnaeusstraat

Op de plek waar nu een van de oudste Hema’s van Amsterdam zit, komt begin oktober een Jumbo-filiaal. Beeld Marc Kruyswijk

‘De Hema op de Linnaeusstraat moet blijven!’, ‘Supermarkten zijn er al genoeg in en rond Oostpoort’, en ‘De Hema is onmisbaar voor de buurt en hier al decennia gevestigd’. Zo luiden enkele protestkreten tegen het vertrek van de Hema. Eind mei startten buurtbewoners een petitie voor het behoud van de vestiging die 2913 keer werd ondertekend, maar het heeft niet mogen baten.

Op zaterdag 1 augustus vindt de overdracht plaats, waarna de verhuizing volgt. Eerst moet de nieuwe locatie nog worden verbouwd, zo laat een woordvoerder van Hema weten. “Wanneer de verhuizing precies plaatsvindt, is nog niet duidelijk.” Het filiaal gaat verder in een pand waar eerder een Coolcat-vestiging zat en nu het CBK is gevestigd. Het winkelpersoneel verhuist mee.

Icoon

De reden voor het vertrek is de grootte van het oude pand, met name van het magazijn, zo vertelt de woordvoerder. De nieuwe locatie beschikt over meer winkelruimte en de opslagruimte is juist kleiner. Bovendien is het pand goedkoper. “Het assortiment in de winkel blijft hetzelfde.”

Het Hema-filiaal dat 87 jaar aan de Linnaeusstraat zat, wordt door een groep buurtbewoners gezien als een icoon in Oost. Dat het vertrek voor commotie zorgt en emoties hoog oplopen is ‘onvermijdelijk’, zo zei retaildeskundige Erik Hemmes eerder. “Mensen zijn gehecht aan hun eigen winkel, helemaal als die er al zo lang is. Maar het went over het algemeen snel.”

Behalve het vertrek van de geliefde Hema zou de komst van een nieuwe supermarkt overbodig zijn, vinden de protesterende buurtbewoners. Aan supermarkten inderdaad geen gebrek rond Oostpoort. Maar het Jumbo-filiaal dat hier de deuren opent past beter, vonden zowel Hema als Jumbo. In oktober zal de stadswijk dus nog een supermarkt rijker zijn.