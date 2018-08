Halfjaar cel voor mishandeling en beledigen agenten

De man is niet veroordeeld voor poging tot doodslag, omdat uit de getuigenverklaringen niet duidelijk naar voren kwam of de man bewust het slachtoffer op de rails wilde duwen. Dat gebeurde overigens niet.



Ook werd niet bekend of de naderende tram zo dichtbij zou zijn gekomen dat de tram het slachtoffer zou hebben overreden.



Vorig jaar heeft de man ook petroleum over twee aangevers heengegooid, waarna hij een brandende aansteker omhooghield. Volgens het OM zou de verdachte de slachtoffers ernstig hebben willen mishandelen. Maar de rechter acht niet bewezen dat de aansteker ook dicht genoeg in de buurt van de slachtoffer kwam om hen in brand te zetten.



Dwangverpleging

Als laatste heeft de verdachte ook enkele beledigende teksten naar twee agenten geroepen. Omdat alleen één agent zich ook daadwerkelijk beledigd voelde, is de man deels voor de belediging vrijgesproken.



Het OM eiste TBS met dwangverpleging, omdat hij een gevaar zou vormen voor de maatschappij. De rechter gaat hier niet in mee. Ondanks de geweldsdelicten denkt de rechter niet dat de kans groot is dat de man zich schuldig maakt aan ernstige vergrijpen.