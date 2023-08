Half miljoen verstopt in poef van broer doodgeschoten No Surrendervoorman Brian Dalfour

Een lid van No Surrender, niet bij dit verhaal betrokken. Beeld anp

Op 20 juli veroordeelde de Amsterdamse rechtbank de weduwe van de tijdens een ‘ripdeal’ (drugsdiefstal) doodgeschoten Brian Dalfour tot een taakstraf van 140 uur, voor het witwassen van zijn nalatenschap. Haar Surinaamse villa werd verbeurd verklaard en ze kreeg een boete van 18.000 euro, conform de ‘procesafspraken’ die ze met het Openbaar Ministerie had gemaakt.

Slimme verkeerscamera

Ondertussen blijkt ook Dalfours broer Eugenio te worden vervolgd voor witwassen, in een opmerkelijk onderzoek: in zijn huis in Uithoorn was ruim 8 ton aan baar geld nét niet goed genoeg verstopt.

Rechercheurs surveilleerden in de middag van 8 februari in een onopvallende auto op de A4 ter hoogte van Amsterdam, toen een Mercedes Citan met Belgisch kenteken daar een slimme verkeerscamera passeerde. Die camera gebruikt de politie ook voor het opsporen van misdrijven.

De bestelwagen was voor zes maanden in het ANPR-systeem (Automatic Number Plate Recognition) gezet omdat hij wordt gelinkt aan ‘ondermijnende criminaliteit’. Samen met twee andere politiekoppels volgden de rechercheurs de auto.

Die reed naar een woonwarenhuis aan de Maalderij in Amstelveen. Daar kwam een man met een kind aanwandelen, met een sporttas over zijn schouder. Ze gingen de woonwinkel in en uit, en liepen naar de bestelwagen. De man zette zijn sporttas op de bijrijdersstoel, rommelde wat en liep met zijn dochtertje de winkel weer in.

Daar controleerden de agenten hem, en het bleek Eugenio Dalfour te zijn. In de bestelwagen zat een 26-jarige Kroaat. Voor de bijrijdersstoel lag een tas met 79.500 euro, in bundels van 50- en 20-eurobiljetten.

318.790 euro onder bed

De mannen werden aangehouden, en de politie toog naar Dalfours woning in Uithoorn voor een huiszoeking. Daar lagen dure horloges, merktassen, een geldtelmachine, 11.640 euro in een jas en liefst 318.790 euro onder een bed.

Tijdens de doorzoeking ging een rechercheur in de slaapkamer even op een poef zitten. Die voelde vreemd aan. Nader onderzoek wees uit dat daarin een hydraulisch luik was verwerkt, dat een verborgen ruimte afdekte waarin een vuilniszak met 499.950 euro was verstopt. Op de zak zat een duimafdruk van Dalfour.

Die heeft al elf jaar een autopoetsbedrijf op zijn naam staan en had verschillende banen, maar de inkomsten die hij de afgelopen jaren bij de Belastingdienst had opgegeven, verklaren het fortuin aan contanten volgens justitie niet.

In telefoons van de verdachten zaten aanwijzingen dat het om drugsgeld gaat. In een chat van 7 en 8 februari zat een foto van een 5-eurobiljet, en zo’n biljet werd in de Mercedes van Dalfour aangetroffen. In het criminele milieu worden 5-eurobiljetten vaak gebruikt als token, als betalingsbewijs voor bijvoorbeeld een geldoverdracht. Ook werd gesproken over een tijdstip voor de overdracht en werd een screenshot van de woonwinkel verstuurd.

De Kroaat communiceerde in berichten over ‘blokken’ (straattaal voor kilo’s cocaïne), ketamine en mdma. Onder de laadvloer van zijn bestelwagen was een verborgen ruimte ingebouwd die elektronisch kan worden geopend. De recherche ziet hem als koerier van geld en drugs. In verhoren zei hij dat hij in België ene Nicolaas had ontmoet, die hem had gevraagd in Amstelveen 5.000 euro op te halen voor zijn zieke moeder.

Chats over geldoverdrachten

In chats in een telefoon van Dalfour ging het al in 2022 over geldoverdrachten en tokens. In zijn Volkswagen Golf lagen vier bolletjes cocaïne.

Hij zat inmiddels een halfjaar in de cel voor het witwassen van de 830.380 euro in zijn woning en de 79.500 euro uit de bestelwagen, tot hij vrijdag uit voorarrest werd vrijgelaten. Zijn strafzaak moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Dalfours advocaat Vito Shukrula laat weten dat hij blij is dat hij uit voorarrest is vrijgelaten. “Zijn nog jonge kinderen hebben hem erg gemist en hij is blij dat hij er weer voor ze kan zijn. Hij ziet de verdere behandeling van zijn strafzaak met veel vertrouwen tegemoet.”

