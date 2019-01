Halal Fried Chicken weer open na liquidatie: 'Dolblij zijn we'

"Als we criminelen waren geweest, zouden we niet tot midden in de nacht zelf eten zijn gaan bezorgen om de rekeningen te kunnen betalen," zegt Hasan Çolak (37), mede-eigenaar van Halal Fried Chicken op de Burgemeester De Vlugtlaan in zijn restaurant.



"We moesten de huur en andere vaste lasten van ons restaurant doorbetalen tijdens onze verplichte sluiting. In het voorjaar hadden we bijna geen geld meer.