Haitink en Honeck vervangen Gatti bij Concertgebouworkest

Honeck en Hengelbrock nemen de aangekondigde programma's in het Concertgebouw en in het buitenland ongewijzigd over, zo meldt het Koninklijk Concertgebouworkest.



Haitink en Hasan dirigeren in plaats van de aangekondigde stukken de ­Negende symfonie van Mahler. Haitink in Amsterdam en Luzern, Hasan in Cyprus.



Gatti

Daniele Gatti (56) werd vorige week ontslagen bij het Concertgebouworkest. Hij was daar sinds twee jaar chef, maar aantijgingen van ongepast gedrag, ook vanuit het eigen orkest, maakten zijn positie onmogelijk.



Lees ook: Hoe nu verder? Het Concertgebouworkest na Gatti