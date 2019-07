Haga Lyceum wil geld van gemeente om uitbreiding zelf te realiseren

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

“Desnoods stort de gemeente hun bijdrage maar direct op de rekening van mijn aannemer, maar wij willen beginnen,” pleitte Soner Atasoy, voorzitter van de Stichting Islamitisch Onderwijs, donderdagmiddag in de rechtbank.

Geduld om zijn raadsheer tijdens het kort geding tegen de gemeente Amsterdam het woord te laten heeft hij niet. In zijn zoveelste confrontatie met de overheid, dit keer de gemeente Amsterdam, eist Atasoy meestal zelf de hoofdrol op. “Ik ben bouwheer, punt uit! En wij gaan het redden binnen vier weken!”

Uitbreiding

Het conflict draait om de uitbreiding van het Cornelius Haga Lyceum, de orthodox-islamitische middelbare school waar Atasoy nu al zo lang voor strijdt. Die school telt nu 175 leerlingen, maar ondanks waarschuwingen van de gemeente en de NCTV aan ouders om er geen kinderen naartoe te sturen, kan het Haga toch rekenen op de belangstelling van zeker nog eens 129 nieuwe leerlingen. Daarom moet het gebouw aan de Naritaweg in Westpoort uitgebreid worden. Vaak regelt de gemeente dat, zo ook in het geval van het Haga. Het wil 665 vierkante meter onderwijsruimte bijplaatsen, bestaande uit tijdelijke lokalen.

Maar Atasoy eist gebruik te kunnen maken van een wetsartikel dat hem in de gelegenheid stelt om zelf de regie over de uitbreiding van de school te voeren. Pogingen van de aannemer van de gemeente Amsterdam om vorige week alvast te beginnen met het bijplaatsen van de lokalen, werden door mensen van het Haga fysiek gefrustreerd, waarop de aannemer afdroop.

1,3 miljoen euro

De rechter moet beoordelen of Atasoy terecht protesteert tegen de capaciteit die de gemeente bij het Haga wil plaatsen. Op de zitting gaf ze aan de belofte van Atasoy dat de leerlingen er op 5 september terecht kunnen als Haga zelf gaat bouwen, bijna niet te kunnen geloven. “U wil een terrein van gemeente, zonder bouwvergunning, zonder akkoord over de plannen, zonder kostenramingen, en zonder instemming van de gemeente, en dat er 1,3 miljoen euro naar u moet worden overgemaakt?” Dat de kortgedingrechter alleen maar kan beoordelen of de gemeente door mag gaan met het bijplaatsen van de lokalen, en geen oordeel velt over het alternatief, deert Atasoy niet. “Wij willen zelf aan de slag zodat de kinderen les kunnen krijgen.”

“En als ik uw verzoek afwijs, wat gaat u dan doen?”, vraagt de rechter Atasoy op het laatst. “Dan ga ik in een hoekje lopen huilen, mevrouw.”

De rechter vonnist maandag of dinsdag.