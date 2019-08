Haga Lyceum weigert gemeente toegang tot schoolgebouw

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Bouwinspecteurs wilden woensdagmiddag het pand aan de Naritaweg inspecteren, naar aanleiding van de verbouwing die afgelopen zomer heeft plaatsgevonden. Door een herindeling en het nodige sloop- en timmerwerk zijn vijf extra lokalen gecreëerd om de nieuwe leerlingen van het islamitische lyceum te kunnen huisvesten.

De gemeente en brandweer waren hier niet bij betrokken, waardoor voor hen onduidelijk is of nog wel wordt voldaan aan de vereisten uit de omgevingsvergunning. Die vergunning staat het verblijf van 400 mensen in het pand toe. De autoriteiten willen het gebouw opnieuw inspecteren, om te zien of aan de veiligheidsvereisten wordt voldaan. Directeur Soner Atasoy weigert hen echter toe te laten, aldus een woordvoerder van de gemeente. “De directie van de school heeft mondeling laten weten de bouwinspecteurs geen toegang te willen verlenen. Wij vinden dat niet in het belang van de leerlingen en beraden ons op vervolgstappen.”

De gemeente heeft de onderwijsinspectie en het ministerie van Onderwijs geïnformeerd. Atasoy zelf weigert commentaar te geven.

Geen vergunning aangevraagd voor verbouwing

Aanleiding voor het geplande bezoek van de bouwinspecteurs waren berichten in de media over de verbouwing, waarvoor geen vergunning was aangevraagd. “Het is belangrijk dat het gebouw veilig is en dat de nood- en hulpdiensten bijvoorbeeld bij brand de weg weten te vinden in het gebouw,” aldus de woordvoerder van onderwijswethouder Marjolein Moorman.

Onduidelijk is hoeveel leerlingen de school in het deze week begonnen jaar telt. Atasoy sprak eerder over 150 tot 180 nieuwkomers, waarmee het aantal op maximaal 350 zou komen.

Voorafgaand aan de verbouwing was het uitgangspunt dat het gebouw geschikt was om aan 210 leerlingen les te geven. De gemeente en de schoolleiding liggen al lange tijd met elkaar overhoop over uitbreiding. Aanvankelijk zou bij de Naritaweg extra ruimte komen. Over de vraag wie de lokalen moest bouwen – een aannemer van de gemeente of van de school – ontstond een conflict.

Wethouder van Onderwijs Marjolein Moorman stelde het leeggekomen gebouw van Het Reinaert in Bos en Lommer beschikbaar als dependance, die ruimte biedt aan 500 leerlingen. Hagadirecteur Atasoy vond het gebouw onvoldoende en startte een bezwaarprocedure, die nog loopt.

Dinsdag meldde Atasoy dat de school stopt met het aanbieden van extra lesuren Nederlands en wiskunde, als gevolg van ruimtegebrek.

Salafistisch onderwijs

De school raakte dit voorjaar in opspraak door een waarschuwing van de AIVD, dat ‘richtinggevende personen’ binnen de school in ‘salafistische en radicale omgeving verkeerden’. Ze zouden leerlingen buiten schooltijd ‘onder hun invloedssfeer’ willen brengen. Ook zouden ze salafistisch onderwijs willen geven.

De onderwijsinspectie heeft hiervoor geen aanwijzingen gevonden, maar schreef wel een vernietigend rapport over het financiële reilen en zeilen op de school. Onderwijsminister Arie Slob verlangt het opstappen van het schoolbestuur. Atasoy weerspreekt de beschuldigingen uit het inspectierapport en weigert vooralsnog plaats te maken.