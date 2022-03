Haga Lyceum verliest wéér in rechtszaal tegen Onderwijsinspectie

Volgens de inspectie heeft het Hagabestuur onvoldoende verbeteringen doorgevoerd na eerder gesignaleerde tekortkomingen. Beeld ANP

Het oogt als een herhaling van zetten, nadat de school in Nieuw-West twee weken geleden al een kort geding verloor waarmee het publicatie van een inspectierapport wilde blokkeren. Ook toen moest de school opdraaien voor de kosten van de zaak, die alleen al van de zijde van de inspectie op ruim 1500 euro uitkwamen. Deze keer gaat het om bijna 1700 euro.

‘Zeer zwak’

Het vorige rapport draaide om de gebrekkige onderwijskwaliteit, die de school de kwalificatie ‘zeer zwak’ opleverde. Op termijn kan dat leiden tot kortingen op de financiering vanuit het rijk.

Vrijdag oordeelde de kortgedingrechter over een rapport waarin het functioneren van het bestuur van de school centraal staat. Volgens de inspectie heeft dat onvoldoende verbeteringen doorgevoerd na eerder gesignaleerde tekortkomingen. Zo is het jaarverslag over 2020 veel te laat opgesteld, ontbreken nieuwe statuten die de onafhankelijkheid van het bestuur waarborgen, beschikt niet elk personeelslid over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), schiet de diversiteit in het bestuur tekort en hebben sommige docenten niet de juiste bevoegdheid. De rechter meent dat de inspectie voldoende reden had om de gebreken te vermelden.

Minister verliest geduld

Eind vorige maand zei onderwijsminister Dennis Wiersma zijn geduld met het Haga Lyceum te verliezen. “Je ziet dat die school meer doet aan het frustreren van juridische procedures dan het helpen van hun leerlingen,” zei hij toen. “En ze hebben niet met al die juridische procedures te maken omdat het zo’n aardige school is, maar omdat ze er een flink potje van maken. Ik zou ook tegen ouders willen zeggen: kijk nou uit of je je kinderen wel naar deze school wil sturen.”