Haga Lyceum smeekte de koning om op te komen voor 'islamitische onderdanen'

In een brandbrief heeft de leiding van het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum eerder dit jaar koning Willem-Alexander gesmeekt om op te komen voor zijn ‘islamitische onderdanen’ en de regeringsleden die het op de school hebben voorzien, te vragen om af te treden.

‘Majesteit, het is zeer ongebruikelijk om u rechtstreeks te benaderen in een constitutionele monarchie waarbij de macht grotendeels bij de Koning is weggenomen. Zoals Multatuli die uw betovergrootvader vroeg of het zijn wil was dat in zijn naam miljoenen onderdanen werden mishandeld en uitgezogen, vraag ik of het uw koninklijke wil is dat moslims in uw koninkrijk zonder aanleiding worden bespat met modder.’

Op 9 maart van dit jaar begint Soner Atasoy zijn brandbrief aan koning Willem-Alexander met een verwijzing naar Multatuli’s Max Havelaar. Aan het slot van dat legendarische boek over de uitbuiting van de inheemse bevolking in Nederlands-Indië, richtte Multatuli zich rechtstreeks tot Willem III.

School als doelwit van ‘geruchten’

Atasoy, directeur-bestuurder van het Cornelius Haga Lyceum, klom in de pen twee dagen nadat burgemeester Femke Halsema waarschuwingen naar buiten had gebracht van de inlichtingendienst AIVD en de NCTV (Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid). Zij stelden dat Atasoy banden had met de terroristische groepering het Kaukasus Emiraat en dat het plan bestond de helft van de lestijd aan de salafistische geloofsleer te wijden. Mede daarom verlangde Halsema Atasoys aftreden.

In zijn brief, verkregen via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), vraagt Atasoy Willem-Alexander ‘om de hetze tegen onze school te stoppen’. ‘Wellicht heeft u afgelopen week onze school in het nieuws gezien. Het moet u als vader ook geraakt hebben.’ De school is doelwit van ‘geruchten’, verspreid door ‘functionarissen van de Nederlandse Staat [die] hebben besloten om niet de wettelijke route te volgen.’

‘Daarbij is de veiligheid van onze school in het geding gekomen, van onze leerlingen en onze docenten, van uw onderdanen. Het is in de publieke opinie nauwelijks mogelijk om onszelf te verdedigen tegen de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de burgemeester van Amsterdam en zelfs de Eerste Minister.’

Uitnodiging voor de koning

‘Daarom vragen wij u, koning Willem-Alexander, om al het mogelijke wat in uw koninklijke macht ligt, ondanks de grondwettelijke beperkingen, om op te komen voor uw islamitische onderdanen die op basis van niet-gedefinieerde berichten van uw functionarissen worden bedreigd en besmeurd. Wij vragen u om de hetze tegen onze school te stoppen en de betrokken bewindslieden te vragen om af te treden, omdat zij uiteindelijk regeren in uw naam en uw wil zouden uitvoeren.’

In de slotalinea nodigt hij Willem-Alexander uit voor een bezoek. Uitsmijter is een zinsnede uit het Wilhelmus: ‘In het volste vertrouwen houden wij vast aan de woorden die eens werden geschreven namens uw vroege vader Willem van Oranje: Na ’t zuur zal ik ontvangen van God mijn Heer, het zoet.’

Financieel wanbeleid

Het kabinet van de koning leidde de brief door naar onderwijsminister Arie Slob, die in zijn antwoord uitlegde dat brieven aan het staatshoofd worden behandeld door de betrokken bewindspersoon. ‘Het spijt mij dat u zich onevenredig benadeeld voelt door een maatregel die in het algemeen belang is genomen,’ schrijft de minister. ‘Aanleiding waren serieuze signalen van de AIVD die de overheid niet naast zich neer kon leggen.’ Aan het slot verwijst Slob naar een onderzoek van de Onderwijsinspectie dat op dat moment nog gaande was.

Kort voor de zomer verscheen het inspectierapport. Dat bevatte geen aanwijzingen voor salafistische lessen, wel van financieel wanbestuur, belangenverstrengeling en zelfverrijking. Op basis daarvan heeft Slob Atasoy de wacht aangezegd. Volgende week dient een hoger beroep van het Haga Lyceum tegen het rapport bij het gerechtshof in Den Haag.