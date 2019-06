Haga Lyceum schorst docent na tonen filmpje radicale internetprediker

Cornelius Haga Lyceum Beeld ANP

Een filmpje waarop dit is te zien, is volgens ingewijden al enkele dagen in bezit van de Onderwijsinspectie en ook van Het Parool. Na vragen van Het Parool over de kwestie, waarop Hagadirecteur Soner Atasoy weigerde te reageren, meldde de school op de eigen site dat de docent die het filmpje vertoonde is geschorst.

De zaak is pijnlijk voor het Haga, omdat Abou Hafs een van de salafistische voormannen is die worden genoemd in het AIVD-ambtsbericht van begin dit jaar, waarin wordt gewaarschuwd voor radicale contacten van de school.

Atasoy heeft steeds ontkend dat leerlingen in aanraking zijn geweest met die salafistische leiders. Dat blijkt dus anders te liggen.

Lezing

Het Parool kreeg het filmpje recent van een ouder op de school. Het zou gaan om een tweede klas die op 3 juni naar een lezing van Abou Hafs keek over pesten.

Net als de AIVD beschouwt de Onderwijsinspectie Hafs als een problematische relatie van het schoolbestuur. Maar de Inspectie heeft in een uitgelekt rapport niet kunnen vaststellen dat hij in contact is geweest met leerlingen. Dat rapport is afgerond voordat de klas de lezing kreeg te zien.

In het uitgelekte inspectierapport, staat dat leerlingen door de contacten van de schoolleiding met radicale personen het risico lopen met antidemocratisch gedachtegoed in aanraking te komen.

Een woordvoerder van de inspectie bevestigt noch ontkent dat de toezichthouder over het filmpje beschikt en het bestudeert. “We kunnen niet inhoudelijk ingaan op lopend toezicht.”

De AIVD geeft evenmin commentaar op de vraag of de inlichtingendienst het filmpje in bezit heeft.