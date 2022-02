Haga Lyceum probeert met kort geding kritische rapporten onderwijsinspectie tegen te houden

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Marco de Swart/ANP

Maandagochtend zouden de rapporten openbaar worden gemaakt, maar door een verzoek voor een kort geding, dat dit weekend werd ingediend, is de publicatie voor onbepaalde tijd uitgesteld. Aanstaande vrijdag dient het kort geding bij het gerechtshof in Amsterdam.

Volgens de door de school ingeschakelde advocaat Wouter Pors is het Haga Lyceum het niet eens met de strekking van de rapporten. In het ene wordt gesteld dat het interne toezicht op het bestuur niet goed is geregeld, in het andere staat dat de onderwijskwaliteit niet op orde is. Pors zegt dat de inspectie ten onrechte geen rekening houdt met ‘goede leerresultaten’ van de afgelopen periode.

‘Zeer zwak’

Vorige week lekte uit dat de school het stempel ‘zeer zwak’ krijgt in het rapport over de onderwijskwaliteit, wat op termijn de overheidsfinanciering, en daarmee het voortbestaan, in gevaar brengt. Als dat oordeel overeind blijft krijgt de school een jaar de tijd om verbeteringen door te voeren. Zijn die onvoldoende, dan kan het ministerie van Onderwijs de geldkraan stapsgewijs dichtdraaien.

Het negatieve oordeel zou op een precair moment komen voor het Haga Lyceum, met het Avicenna College in Rotterdam op dit moment de enige islamitische middelbare scholen in Nederland. Het Haga Lyceum kampt al tijden met bestuurlijke problemen en kende een groot aantal wisselingen in de top. Het aantal instromende leerlingen valt tegen, waardoor het maar zeer de vraag is of aan de wettelijke groeinormen voor een nieuwe school kan worden voldaan. Ook dat gegeven bedreigt de bekostiging door de overheid.

Nieuwe concurrenten

Daarnaast zijn er twee initiatieven voor islamitische middelbare scholen die in 2023 hun deuren in Amsterdam hopen te openen. Die concurrentie is ook een bedreiging voor het voortbestaan van het Haga Lyceum. Dit voorjaar hakt het ministerie van Onderwijs de knoop door over het al dan niet financieren van die initiatieven.

Het is niet de eerste keer dat de school en de inspectie tegenover elkaar staan. Ook in 2019 probeerde het Haga Lyceum een kritisch rapport tegen te houden, toen tevergeefs.