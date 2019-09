Haga Lyceum na verbouwing veilig bevonden door inspecteurs

Het Cornelius Haga Lyceum is een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Beeld Dingena Mol

Afgelopen vrijdag werd het pand aan de Naritaweg bezocht door bouwinspecteurs en de brandweer. Die hebben geconstateerd dat het gebouw voldoet aan de eisen voor brandveiligheid, constructieve veiligheid en luchtkwaliteit.

De inspectie vond plaats omdat via de media bekend was geworden dat de school vijf extra lokalen had gecreëerd voor nieuwe leerlingen. Zowel de eigenaar van het pand als de gemeente waren hier niet over geïnformeerd, waardoor het niet duidelijk was of het gebouw nog aan de veiligheidseisen voldeed. De bouwinspectie had de nodige voeten in de aarde, omdat de schoolleiding deze aanvankelijk niet toestond. Pas toen de inspecteurs de politie meenamen, werden ze toegelaten.