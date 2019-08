Haga Lyceum maakt geen gebruik van toegewezen gebouw door gemeente

De school heeft officieel bezwaar aangetekend tegen het besluit van de gemeente om uitbreiding van het lyceum te realiseren in het oude gebouw van het Reinaert, dat is verkast naar het nieuwe pand van het Comenius Lyceum. Dit meldt onderwijswethouder Marjolein Moorman donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Op de website van de school meldt het bestuur dat de leerlingen vanaf volgende week allemaal terecht kunnen in het pand aan de Naritaweg: ‘In tegenstelling tot de beweringen in de door de gemeente Amsterdam verzonden brief, beginnen de lessen gewoon weer in ons eigen vertrouwde gebouw aan de Naritaweg.’

Bos en Lommer

Begin deze maand stuurde de gemeente een brief aan ouders van leerlingen van het Haga Lyceum, waarin staat dat de school een dependance krijgt in Bos en Lommer. Directeur Soner Atasoy zei toen al niets te voelen voor het gebouw in de Reinaert de Vossstraat.

Begin deze week heeft het schoolbestuur een bezwaarschrift ingediend. Volgens wethouder Moorman blijft hierdoor ‘de onzekere situatie over de huisvesting van de leerlingen in stand’, zo schrijft ze aan de gemeenteraad.

Ook heeft ze haar zorgen over het handelen van het schoolbestuur geuit bij minister van Onderwijs Arie Slob. De scholieren zullen de dupe worden van de opstelling van het bestuur, schrijft ze.

950 leerlingen

Atasoy zei eerder deze maand dat het Haga de komende jaren zal groeien naar zeker 950 leerlingen. Het huidige gebouw aan de Naritaweg biedt ruimte aan 220 leerlingen, dat van het Reinaert aan 500.

In de ogen van de gemeente is daarmee voldoende ruimte gecreëerd voor de komende periode. Atasoy daarentegen heeft zijn oog laten vallen op het nieuwe gebouw van het Comenius. “Dat gebouw is voor ons groot genoeg. En dan kunnen zij naar de Reinaert de Vossstraat, want hun leerlingenaantallen krimpen.”

Vlak voor de zomervakantie gelastte minister Slob de vervanging van het bestuur wegens wanbeleid. Atasoy en zijn medebestuurders willen vooralsnog niet wijken.