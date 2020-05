‘Haga Lyceum luisterde gesprekken onderwijsinspectie af’

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld ANP

Dat meldt NRC op basis van vier bronnen rond de school. De krant heeft bovendien een van de opnames in handen. De onderwijsinspectie laat weten dat vorig jaar vermoedens rezen over het afluisteren. Daarop heeft de dienst de werkwijze op het lyceum ‘iets aangepast’.

Schooldirecteur en oprichter Soner Atasoy wordt aangewezen als schuldige. Hij zou op de hoogte hebben willen blijven van het onderzoek naar de school. Atasoy zelf ontkent tegenover NRC. De schooldirecteur laat wel weten dat hij opnamen van de gesprekken in bezit heeft. Die kreeg hij op een usb-stick aangeleverd. Van wie weet Atasoy niet, zegt hij.

Het Haga Lyceum kwam begin vorig jaar in opspraak door een ambtsbericht van de AIVD. Dat bevatte zware beschuldigingen over radicaal islamitische invloeden rond de school. Een poging van Onderwijsminister Arie Slob om het voltallige bestuur te dwingen tot aftreden leidde tot niets, ook niet toen hij aankondigde de financiering wilde stopzetten. De rechter maakte korte metten met de besluiten van de minister.

Onderwijsminister Arie Slob. Beeld ANP

Opnameapparaatje

Naar aanleiding van het bericht van de AIVD stelde de onderwijsinspectie een onderzoek in. Gedurende het onderzoek werkten inspecteurs van de onderwijsinspectie in een door het Haga Lyceum beschikbaar gesteld kantoor. Zij vergaderden daar en voerden er gesprekken met het personeel. Op het systeemplafond zou regelmatig een opnameapparaatje hebben gelegen.

Eerder deze week berichtte NRC al over zorgen onder het personeel over het leidinggeven van Atasoy. De directeur zou feedback naast zich neerleggen en collega’s die kritiek uiten ‘verrader’ of ‘snitch’ noemen.

Diezelfde ‘rancuneuze medewerkers’ zitten volgens Atasoy achter de beschuldigingen over het afluisteren. “Als mensen ons met opnameapparatuur hebben zien lopen, dan was het om die vergaderingen op te nemen,” zegt hij tegen NRC. Maar de kamer van de inspectie heeft hij niet afgetapt. “Ik ben rechtsstatelijk, dat doe ik gewoon niet.”