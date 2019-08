Haga Lyceum heeft eigen oplossing voor ruimtegebrek

Het Cornelius Haga Lyceum aan de Naritaweg. Beeld ANP

De gemeente en het schoolbestuur van het Haga Lyceum waren het erover eens dat er extra leslokalen moesten komen om het toenemende aantal leerlingen te kunnen huisvesten. Over de vraag wie de lokalen moest bouwen - een aannemer van de gemeente of van de school - ontstond conflict. In de tussentijd heeft de school gewerkt aan een eigen oplossing door het pand opnieuw in te delen.

Het schoolbestuur van het Haga zegt in het komend jaar over vijf nieuwe klaslokalen te beschikken. Schooldirecteur Soner Atasoy vertelt aan het NRC hoe de bibliotheek en de meisjesgebedsruimte is veranderd in lesruimtes vrij lezen en scheikunde. De kantine is aangepast naar een lokaal voor culturele en kunstzinnige vorming. De school heeft een ruimte ernaast omgevormd tot een lokaal waar Frans wordt gegeven. Ten slotte is de voormalige ontspanningsruimte voor meisjes samengevoegd met het kopieerhok waardoor er een lokaal voor ‘burgerschapsonderwijs’ is ontstaan.

Maandenlang conflict

De Stichting Islamitisch Onderwijs diende begin 2018 een plan in voor een uitbreiding van 2200 vierkante meter gebaseerd op een prognose uit 2013 over het snel stijgende aantal leerlingen. In praktijk groeide de school de afgelopen jaren echter minder hard, op basis waarvan de gemeente het plan afwees.

De gemeente wilde daarentegen wel instemmen met een uitbreiding van 665 vierkante meter onder leiding van een eigen aannemer. De school en de gemeente kwamen vervolgens met elkaar in conflict over wie de werkzaamheden zou uitvoeren, waardoor de verbouwing in augustus werd gestaakt.

De school en de gemeente bestreden elkaar in de rechtszaal. Wethouder Onderwijs, Marjolein Moorman, kwam met een nieuw plan om een deel van het Cornelius Haga Lyceum in het Cornelius Haga Lyceum in het oude gebouw van het Reinaert in Bos en Lommer te huisvesten. De schooldirecteur vond het gebouw echter onvoldoende en stemde niet met het plan in.

Het NRC meldt dat de wethouder zei ‘nog niet van de verbouwing te weten’ en het nader te zullen bestuderen.