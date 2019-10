Haga Lyceum eist op korte termijn geld van het ministerie

Het Cornelius Haga Lyceum. Beeld Dingena Mol

Het is de zoveelste juridische procedure van de islamitische school tegen de overheid. Volgens de advocaat van het Haga Lyceum, Wouter Pors, dreigt geldnood omdat het ministerie te traag is met het overmaken van de zogenoemde aanvullende bekostiging. Beide partijen treffen elkaar maandag in de rechtbank in Den Haag.

Het Haga Lyceum heeft in de aanloop naar het nieuwe schooljaar extra docenten aangenomen, om de circa 170 nieuwe leerlingen te onderwijzen. Het ministerie komt echter niet door met extra financiële middelen om de hogere salariskosten mee te voldoen. Het Haga Lyceum vermoedt dat het ministerie welbewust geen haast maakt.

“De minister heeft op 1 oktober in een brief laten weten dat hij 6 maanden de tijd heeft om de aanvullende bekostiging te voldoen,” aldus Pors. “Ondertussen moeten de leraren hun salarissen krijgen. De school kan dat niet betalen als het ministerie niet doorkomt.”

Vertrek van bestuur

Vorige maand gelastte onderwijsminister Arie Slob met een ‘aanwijzing’ het vertrek van directeur-bestuurder Soner Atasoy. Volgens Pors lijkt Slob nu een koppeling te maken tussen het overmaken van het benodigde extra geld en Atasoys aftocht. Vorige week heeft Atasoy een interim-bestuurder voorgedragen als opvolger, waarvan de naam nog niet is bekend gemaakt. Slob onderzoekt nog of hij akkoord gaat met de voordracht.

Het Haga Lyceum kwam begin dit jaar in opspraak doordat de AIVD en NCTV waarschuwden voor contacten met radicale salafisten. Kort voor de zomer verscheen een rapport van de onderwijsinspectie over financieel wanbeheer. Voor Slob was dat aanleiding het vertrek van het bestuur te gelasten.

Een woordvoerder van het ministerie wil niet inhoudelijk reageren op het kort geding van maandag. “De zaak is onder de rechter.” Er loopt ook een rechtszaak van de school tegen de onderwijsinspectie.