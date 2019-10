Haga Lyceum: ‘DUO maakt bewust geen haast met betalen’

Het Cornelis Haga Lyceum in Amsterdam. Beeld ANP

“Wij vragen niks extra. Maar wij moeten onze leraren betalen, anders kunnen ze geen brood kopen bij de bakker.”

Volgens DUO, dat namens het ministerie verantwoordelijk is voor de uitbetaling, moet eerst goed worden uitgezocht of het aantal leerlingen dat door het Haga is opgegeven wel klopt. “De aanvraag is laat gedaan en we hebben tevergeefs contact gezocht over onduidelijkheden. Dit soort procedures kost nu eenmaal tijd.”

Het Haga Lyceum heeft in de aanloop naar het nieuwe schooljaar extra docenten aangenomen om de circa 170 nieuwe leerlingen te onderwijzen. Het ministerie komt echter niet door met extra financiële middelen om de hogere salariskosten mee te voldoen. Het Haga Lyceum vermoedt dat het ministerie welbewust geen haast maakt.

Dat argument werd maandagmorgen tijdens het kort geding weersproken door DUO. “Er moet van alles worden geverifieerd, de termijn waarbinnen wij dit behandelen is gebruikelijk.” Atasoy: “Men zegt dat ze contact hebben gezocht, maar mij hebben ze niet gebeld en ook mijn advocaat is nooit benaderd met vragen.”

Onduidelijke aantallen

Tijdens het kort geding bleken er onduidelijkheden te spelen over de aantallen. Volgens DUO is de prognose van het Haga te hoog. “De prognose betrof 360 leerlingen, maar op 12 september bleken er 308 leerlingen ingeschreven. Op 4 oktober bleek dat aantal 296 te zijn.”

Vorige maand gelastte onderwijsminister Arie Slob met een ‘aanwijzing’ het vertrek van directeur-bestuurder Soner Atasoy. Volgens advocaat Wouter Pors van het Haga maakt Slob een koppeling tussen het overmaken van het benodigde extra geld en Atasoys aftocht. Vorige week heeft Atasoy een interim-bestuurder voorgedragen als opvolger, waarvan de naam nog niet is bekendgemaakt. Slob onderzoekt nog of hij akkoord gaat met de voordracht.

Het Haga Lyceum kwam begin dit jaar in opspraak doordat de AIVD en NCTV waarschuwden voor contacten met radicale salafisten. Kort voor de zomer verscheen een rapport van de onderwijsinspectie over financieel wanbeheer. Voor Slob was dat aanleiding het vertrek van het bestuur te gelasten.

De uitspraak volgt komende vrijdag.