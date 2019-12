Haga Lyceum denkt na over indienen schadeclaim

Wouter Pors. Beeld ANP

Desgevraagd meldt advocaat Wouter Pors dat de islamitische school in Nieuw-West nadenkt over het indienen van een schadeclaim in een civiele procedure tegen de overheid wegens onrechtmatige daad. In zo’n zaak zou zowel het opereren van de AIVD als de Onderwijsinspectie centraal staan, naast de rol van onderwijsminister Arie Slob. “Het heeft de school heel veel geld gekost. Dat is de schade die de overheid heeft aangericht,” aldus Pors.

Een definitief besluit over een nieuwe gang naar de rechter neemt de school als het hof in Den Haag en de rechtbank in Amsterdam uitspraak hebben gedaan in de lopende rechtszaken. Volgende week dinsdag beslist het hof over de rechtmatigheid van de publicatie in juli dit jaar van een uiterst kritisch rapport van de Onderwijsinspectie over het Haga Lyceum. 20 januari volgt een nog belangrijkere uitspraak van de rechtbank in Amsterdam, over de vraag of minister Slob terecht het vertrek van schoolbestuurder Soner Atasoy verlangt.

Onvoldoende onderbouwd

Een belangrijke bouwsteen in een zaak tegen de overheid zal het eerder deze maand verschenen rapport zijn van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD. Die concludeerde dat zware beschuldigingen over radicaal islamitische invloeden rond de school onvoldoende zijn onderbouwd door de AIVD. Het gaat om onderdelen van een zogenoemd ambtsbericht die bepalend waren voor de beeldvorming rond de school, aldus de CTIVD.

Als gevolg van dat ambtsbericht uit januari verdween een positief conceptrapport van de Onderwijsinspectie van tafel en volgde er een verlengd onderzoek, dat in juli uitmondde in een vernietigend oordeel van de inspectie over de school.

Pors: “Toen in maart het conceptrapport opeens van tafel verdween, heb ik de inspectie al telefonisch gemeld dat we ze aansprakelijk zouden houden voor de schade die wordt aangericht. In juni heb ik die mogelijkheid ook genoemd in de dagvaarding van een kort geding tegen de inspectie. Als we bij het hof en de rechtbank gelijk krijgen, zullen we ons over de vraag buigen wat de overheid in vredesnaam heeft aangericht.”

Minnelijke schikking

De Utrechtse hoogleraar Tom Zwart, die Atasoy vertegenwoordigde in het onderzoek door de CTIVD, dringt aan op een ‘minnelijke schikking’ tussen de overheid en de school. In ruil voor het ongemoeid laten van de rijksfinanciering en de positie van Atasoy, zou de school kunnen afzien van een schadeclaim.

Pors reageert terughoudend op die mogelijkheid: “Een minnelijke schikking is altijd een goed idee, maar de school heeft wel heel veel kosten moeten maken.”