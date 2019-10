Haga dreigt bekostiging te verliezen na missen deadline ministerie

Het Cornelius Haga Lyceum is een islamitische school voor voortgezet onderwijs. Beeld Dingena Mol

Arie Slob zal dinsdag naar verwachting besluiten de financiering te beëindigen, omdat de nieuwe bestuurder de taken niet vóór de deadline van 14 oktober heeft overgenomen. Daarvoor moeten de eerst statuten van het Haga worden aangepast.

De nieuwe bestuurder had tot en met maandag de tijd om de taken over te nemen van de huidige bestuurder, Soner Atasoy. Volgens NRC en de Volkskrant gaat het om Marcel Heuver, die al vanaf de oprichting bij het Haga is betrokken als adviseur. Slob is akkoord met die voordracht, schrijven de kranten die een brief daarover hebben ingezien, mits Heuver zich laat bijstaan door externe onderwijskundigen.

Heuver kan nog niet aan zijn werk beginnen. Hij is geen belijdend moslim, terwijl de statuten van het Cornelius Haga – een islamitische middelbare school – dat wel voorschrijven. Het Haga wil de statuten wijzigen om de aanstelling van Heuver mogelijk te maken. Dat duurt naar verwachting enkele weken. Atasoy heeft volgens De Volkskrant om uitstel gevraagd bij Slob. Het eerder wijzigen van de statuten was volgens hem niet mogelijk, ‘omdat de minister de voordracht van Heuver nog niet had geaccepteerd’, zegt hij tegen die krant.

Extra geld voor toegenomen leerlingenaantal

Volgens een woordvoerder van de minister waren de voorwaarden die de ChristenUnie-bewindsman in september stelde duidelijk: uiterlijk 14 oktober moest het bestuur zijn overgedragen. “Doen ze dat niet, dan gaan we de aanwijzing doorzetten,” stelt een woordvoerder van Slob. Dat betekent dat de bekostiging van de school wordt ingetrokken.

Het Haga Lyceum kwam begin dit jaar in opspraak nadat de AIVD en NCTV waarschuwden voor contacten van Atasoy en zijn eveneens op de school werkzame broer met radicale moslims. Net voor de zomer verscheen een rapport van de onderwijsinspectie over de school. Daarin staat dat er sprake is van wanbeheer. Voor Slob was dat aanleiding het vertrek van het bestuur te gelasten.

Volgende maand dient een rechtszaak waarin het Haga de conclusies van de Onderwijsinspectie aanvecht. Vorige week nog vroeg het Haga het ministerie van Onderwijs in kort geding om extra financiering. De school stelde extra geld nodig te hebben vanwege het fors toegenomen leerlingenaantal. De rechter stelde dat DUO, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie, daarover nog een besluit moet nemen. De eis werd daarmee afgewezen.