Had justitie de moord op advocaat Wiersum kunnen voorkomen?

De recherche beschikte al op 3 mei over de telefoon waarmee de Amsterdamse moordverdachte Badr K. (29) had gezocht op ‘Derk Wiersum’ en ‘Bart Stapert’ – de advocaten met wie Nabil B. zijn deal sloot als kroongetuige. Had justitie gealarmeerd moeten zijn lang voordat Wiersum op 18 september werd vermoord?

Het voelt inmiddels als een beklemmende reeks justitiële missers rond het grove geweld dat direct of indirect wordt gekoppeld aan de al jaren voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en diens entourage.



Na tal van waarschuwingen dat Taghi onschuldige naasten zou laten doodschieten als een (kroon)getuige over hem zou spreken met de politie, werd broer Reduan van Nabil B. in maart 2018 vermoord – zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil als kroongetuige had gepresenteerd.



Reduan had geen bescherming, hoewel vele door Taghi verzonden tekstberichten waren onthuld waarin die had gedreigd iedereen ‘te laten slapen’ rond degene die over hem zou getuigen.

On-Nederlands geweld

Kroongetuige-in-wording Nabil B. en zijn naasten hadden aanhoudend gewaarschuwd voor dit on-Nederlandse geweld - maar het OM zag hun angsten steeds als onrealistisch.

In december 2016 was misdaadblogger Martin Kok vermoord om wat hij over Taghi had gepubliceerd. Misdaadjournalist John van den Heuvel heeft al twee jaar de zwaarst denkbare beveiliging omdat Taghi hem dood wil. De redacties van De Telegraaf en weekblad Panorama waren doelwit van aanslagen.

Dat op 18 september Nabil B.’s advocaat Derk Wiersum werd geliquideerd bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, wordt alom gezien als een nieuwe aanslag op de rechtsstaat.

Zoektermen

In dat verband schokt het dat de recherche al begin mei van dit jaar de telefoon in beslag blijkt te hebben genomen waarmee de Amsterdamse moordverdachte Badr K. (29) in februari al had gezocht op ‘Derk Wiersum’ en ‘Bart Stapert’: de twee advocaten die Nabil bijstonden bij het sluiten van zijn kroongetuigendeal.

In een tussenzin meldde officier van justitie Saskia de Klerk dat donderdag op een inleidende zitting in K.’s moordzaak.

Die zou betrokken zijn geweest bij de liquidatie op 2 mei dit jaar van Shaquille Goedhart, in Amsterdam-Zuidoost, én twee mislukte liquidaties in Amsterdam in juli en augustus 2018. Voor die eerdere zaken was hij echter niet gearresteerd.

In hoeverre K. aanslagen op raadslieden Wiersum en Stapert voorbereidde, is onduidelijk. Officier van justitie De Klerk zei niets meer dan dát hij volgens justitie op de raadslieden heeft gezocht.

De gedachte is huiveringwekkend.

Justitie gaat er immers van uit dat Taghi achter de moord op Wiersum zit en het is bekend dat Badr K. verdachten uit Taghi’s groep kent. Volgens bronnen is hij een goede bekende van de enige verdachte die in de cel zit voor de liquidatie van Wiersum én heeft ook een medeverdachte in de zaak-Goedhart online gezocht op Wiersum en Stapert.

Als justitie eerder had beseft dat zij naar de advocaten zochten, hadden mogelijk zware veiligheidsmaatregelen kunnen worden genomen.

Het ging anders.

Aanklaagster De Klerk: “Uit zo’n telefoon komt heel veel informatie. Het onderzoeksteam heeft daarin uiteraard eerst gezocht op informatie die relevant is voor de zaken waarvan K. werd verdacht. Pas na de moord op Wiersum is een extra zoekslag gedaan en kwam de informatie over de advocaten naar boven.”

Toenmalig advocaat Bart Stapert, inmiddels raadsheer (rechter bij het gerechtshof) in Den Bosch, wil niet reageren op de onthulling.