‘Had die boom niet gezien’: Ellemieke Vermolen ontsnapt tijdens storm Eunice

In een filmpje dat online rondgaat is een zwarte auto te zien, die geraakt wordt door een grote omvallende boom. Het scheelde maar een paar centimeter of de boom was op de voorkant van de auto gevallen.

Op Instagram Stories deelt Ellemieke Vermolen dat het haar auto is die in de video te zien is en zij op dat moment achter het stuur zat. ‘Lieve mensen, doe alsjeblieft voorzichtig,’ schrijft ze bij een heftige foto van de schade. ‘Ik heb net een boom op mijn auto gehad. Zoveel geluk dat hij op mijn achterkant terechtkwam.’

In RTL Boulevard vertelt Vermolen over het voorval: “Ik had die boom niet gezien, was gefocust op de weg. En ineens hoor ik zo’n harde klap op mijn dak. De ruiten sprongen, dus ik kreeg wel allemaal glassplinters in mijn nek.” Er kwamen mensen naar buiten om haar te helpen, vertelt ze. Vermolen is, op de glassplinters na, niet gewond geraakt.

Storm Eunice heeft inmiddels al enorm veel schade aangericht en ook heeft het vier mensenlevens geëist. Drie doden vielen in en rond Amsterdam als gevolg van omgewaaide bomen.

De Instagrampost van Vermolen. Beeld Het Parool