Haarspray vat vlam: 'Bijna de helft van mijn haar was eraf'

De spray van het merk Syoss is bedoeld om uitgroei te camoufleren. De 19jarige mbo-studente uit Nieuw-West kreeg de bus van haar vader en probeerde het uit.



Maar toen ze het spul op haar lange haar spoot, eerst op haar hoofd, later voorover gebogen om bij de rest van haar haren te komen, rook ze plotseling verschroeid haar en werd het warm in haar nek.



"Ik schrok me dood," zegt ze. "Mijn haar stond in de fik!" Ze wilde naar de douche rennen, maar voordat ze er aankwam was het vuur al gedoofd. Wat bleef was de geur van verbrand haar. "Bijna de helft van mijn haar was eraf, het kleefde ook allemaal aan elkaar."