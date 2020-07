Haarlemmerstraat verandert tijdens Vierdaagse in ‘Via Gladiola’

De Haarlemmerstraat. Beeld Gozde Otman Photography

Elk jaar wordt een straat in Nijmegen omgedoopt tot de ‘Via Gladiola’. Daar lopen deelnemers van de Vierdaagse de laatste meters van de tocht met hun armen vol gladiolen. Nu de officiële wandeltocht niet doorgaat, valt ook die traditie in het water.

Gevolg van de afgelasting is dat kweker Theo Theunissen uit Nijmegen met honderdduizenden gladiolen blijft zitten. “Het zou zo zonde zijn als die bloemen door de versnipperaar gaan,” zegt een van de organisatoren Sheila Prommenschenckel. “Toen hebben we bedacht om een Via Gladiola te maken in Amsterdam, ter ere van de alternatieve Vierdaagse.”

Het idee is dat deelnemers van het evenement - waarbij je je eigen route mag plannen - de straat aandoen tijdens een van hun wandelingen. “Je kan er je route starten, eindigen of halverwege doorheen lopen. Iedereen mag het zelf weten,” zegt Prommenschenckel. “We willen vooral wat gezelligheid in de straat brengen.”

2000 bloemen in de straat

De ondernemers in de Haarlemmerstraat en op de Haarlemmerdijk zamelden een bedrag in om aan Theo Theunissen uit Nijmegen te geven.

De gladiolen zijn naar Amsterdam gehaald door het initiatief Van Maker naar Mokum. “We hebben 2000 bloemen besteld en die komen in emmers langs de straat en op de dijk te staan,” vertelt Prommenschenckel. Ook komen er spandoeken te hangen in de straat en staat er tijdelijk een grote opblaasschoen op het Haarlemmerplein.

Daarnaast kunnen wandelaars die klachten hebben terecht bij een voettherapeut. Ook de ondernemers in de straat spelen in op de ludieke actie. Zo bieden restaurants een speciaal Vierdaagse-menu aan.

Naast de 2000 gladiolen voor de ‘Via Gladiola’ zijn er via het Van Maker naar Mokum nog ruim 50.000 gladiolen van kweker Theunissen verkocht aan Amsterdammers en bedrijven in de stad.