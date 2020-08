Haarlemmerstraat dicht voor auto’s: ‘Zijstraten lijken wel een snelweg’

Sinds enkele dagen zijn de Haarlemmerstraat- en dijk in het centrum dicht voor auto’s en scooters. Niet iedereen in de straat is daar even blij mee en de maatregel lijkt lastig te handhaven. ‘Het is dweilen met de kraan open.’

Een brigade van handhavers fietst dinsdagmiddag de Haarlemmerstraat in. Met zijn drieën spreken ze alle auto’s en scooters aan die door de straat rijden. Om meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers op de stoepen en weg vanwege de coronamaatregelen, mogen auto’s en scooters tot en met 31 oktober alleen nog tussen 07.00 en 12.00 uur de straat in om te laden en te lossen voor ondernemers. Daarna is de straat volledig het domein van fietsers en voetgangers.

Tenminste, dat is de bedoeling. “Het is dweilen met de kraan open,” zegt een handhaver die samen met twee collega’s aan een stuk door auto’s en scooters aanspreekt die door de straat rijden. Bij het Haarlemmerplein en op één kruising staan in totaal twee verkeersregelaars auto’s en scooters tegen te houden. Dat lijkt te weinig in de ongeveer één kilometer lange straat.

Uit alle zijstraten die de Haarlemmerstraat- en dijk kennen, slaan constant auto’s de weg op om richting Centraal Station te rijden. Richting het Haarlemmerplein rijden, werd jaren geleden al verboden door de invoering van eenrichtingsverkeer. Dat lijkt er bij weggebruikers ingebakken te zitten.

Een automobilist die in de straat rijdt en wordt aangesproken door een handhaver, zegt dat hij ‘zeker niet de enige is’ en hij wijst in de verte, als uit een andere zijstraat ook weer twee auto’s de Haarlemmerstraat opdraaien. Dat bij veel toeristen op het navigatiesysteem in de auto en op de smartphone de weg nog open is, helpt ook zeker niet mee. Toch geven de handhavers niet op. “We blijven iedereen aanspreken, boetes delen we nog niet uit,” zegt hij.

Automobilisten negeren massaal de nieuwe maatregel. Beeld Jesper Roele

Dat er nog geen boetes worden uitgedeeld lijkt ook een praktische beslissing. Achter iedere auto die tegen wordt gehouden, staan binnen enkele seconden ongeduldige fietsers die erlangs willen en gevaarlijke situaties voor tegenliggers veroorzaken.

Ook geldt al enkele weken eenrichtingsverkeer op de stoepen. Voetgangers worden daarop geattendeerd door middel van borden en teksten die op de stoep zijn aangebracht. “Maar daar houdt niemand zich aan,” zegt de eigenaresse van een kledingwinkel tegen een klant. “En zeg nou eerlijk, ga jij iemand erop aanspreken, omdat die aan de verkeerde kant op de stoep loopt?”

Een stel, allebei 74 jaar, dat al 46 jaar op de Binnen Wieringerstraat woont, een zijstraat van de Haarlemmerstraat, en niet met de naam genoemd wil worden, is ‘teleurgesteld’ in de gemeente. “Mijn vrouw is mindervalide,” vertelt de man. “Door deze maatregel moeten wij honderden meters extra lopen om bij onze auto te komen, zodat er meer ruimte is voor toeristen om in de rij te staan bij de coffeeshop.”

Toeteren

Dat ze het besluit via de media moesten vernemen en er geen enkel overleg met de buurt is geweest, is ook niet in goede aarde gevallen. Daarnaast zijn ze bang dat de maatregel niet meer teruggedraaid gaat worden.

Volgens het stel is er nog veel onduidelijk doordat borden ontbreken. En nu rijden auto’s in beide richtingen door hun straat, terwijl het eenrichtingsverkeer is. “Dan toeteren automobilisten naar elkaar en zitten ze achter het stuur te tieren op de ander, want eentje zal in de smalle straat achteruit moeten rijden om ruimte te maken.”

Op het terras van café De Blauwe Druif op de Haarlemmerstraat zitten Kiek Houthuijsen (62) en Sylvia Weve (66), die al jaren in de straat wonen. “De zijstraten lijken wel een snelweg sinds de maatregel is ingegaan,” zegt Weve. Toch zijn ze blij met het besluit, al hopen ze dat fietsers in de toekomst ook uit de straat worden verbannen. Volgens Houthuijsen zou de straat ‘dan pas echt veiliger worden’.

Hun 70-jarige buurman Dick vindt dat fietsers door de maatregel nog meer ruimte krijgen om zich ‘asociaal’ te gedragen in de straat. “Door het eenrichtingsverkeer op de stoepen moet ik twee keer extra oversteken om bij de supermarkt te komen. Alleen word ik op de zebrapaden van mijn sokken gereden door fietsers die nergens voor stoppen. Auto’s stoppen tenminste nog voor je.”

Andere straten waar de verkeerssituatie is aangepast Ook in andere straten is de verkeerssituatie aangepast om meer ruimte voor voetgangers en fietsers te creëren. Zo kregen voetgangers op de Rijnstraat meer ruimte en moesten fietsers daarvoor van het fietspad naar de weg. Op de Jan Pieter Heijestraat werd het een ‘linke boel’. Daar heeft de gemeente inmiddels aanpassingen doorgevoerd. Vergelijkbare maatregelen zijn ook genomen op de Eerste Van Swindenstraat en Museumbrug.