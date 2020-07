Haarlemmerstraat afgesloten voor auto’s en scooters vanwege corona

De Haarlemmerstraat. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Op de Haarlemmerstraat- en dijk in het centrum betekent dit dat de voetgangerspaden éénrichtingsverkeer worden. Ook wordt de straat afgesloten voor auto’s, brom- en snorfietsen. Daarnaast worden alle parkeerplekken tijdelijk opgeheven. Laden en lossen zal alleen toegestaan zijn tussen 07.00 en 12.00 uur. De werkzaamheden en markeringen zijn op 14 augustus afgerond. Wanneer de nieuwe situatie van kracht wordt in de straat, is nog niet bekend.

Op de Museumbrug van het centrum naar Zuid krijgen voetgangers het fietspad erbij en gaan fietsers naar de rijbaan. Voor automobilisten wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd. Auto’s zullen daardoor na 30 juli niet meer vanaf de Stadhouderskade de Museumbrug op kunnen rijden.

Zomer

Ook op de Rijnstraat in Zuid wordt het fietspad van voetgangers en gaan fietsers de rijbaan op. Auto’s zullen na 14 augustus daardoor ‘te gast zijn’ in de straat. Ook wordt de maximumsnelheid in de straat verlaagd naar 30 km per uur. De eerste drie dagen na het ingaan van de maatregelen, zullen er in de straat verkeersregelaars aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. En om de nieuwe situatie te verduidelijken, zullen er markeringen en borden geplaatst worden.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) hoopt dat de maatregelen bijdragen aan een veiliger leefgebied voor bewoners. “Door maatregelen te nemen op verschillende drukke plekken in de stad zorgen we dat iedereen in Amsterdam zo veilig mogelijk van de zomer kan genieten.”

Eerder werden ook al de verkeerssituaties in de J.P. Heijestraat en Eerste van Swindenstraat aangepast.