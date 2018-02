Haarlemmerpoort door Ymere verkocht aan Stadsherstel

Vorige week tekenden Stadsherstel en Ymere een overeenkomst over de verkoop van de Haarlemmerpoort.



De Autoriteit Woningcorporaties moet nog toestemming geven, daarom doen beide partijen verder geen inhoudelijke mededelingen.



De poort aan het Haarlemmerplein kent een roerige geschiedenis. Ymere was al sinds 2011 bezig met procedures om de toenmalige bewoners uit de poort te krijgen en om de bestemming van de poort te veranderen.



Ymere slaagde daar uiteindelijk in. Voor de begane grond kwam een horecavergunning en per 1 september 2017 moesten ook de laatste bewoners hun woningen verlaten.



Horecaplannen

Eind november maakte Ymere bekend de Haarlemmerpoort te willen verkopen, omdat het onderhoud te kostbaar zou zijn. Dit tot ontsteltenis van de huurdersvereniging en ondernemers Onno Diepenbach en Manook Zorab, die al tot op detailniveau bezig waren met hun horecaplannen voor de Haarlemmerpoort.



"Eigenaar Ymere heeft jarenlang tegen ons gezegd dat wij de horeca voor onze rekening mochten nemen, maar nu geven ze niet meer thuis. Ze hebben ons voor hun karretje gespannen," zei Diepenbach



Ymere zegt dat er intensief overleg was, maar er nooit een huurovereenkomst is gesloten. "Ook hebben wij geen toezeggingen gedaan of verwachtingen gewekt."