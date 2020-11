Haarlemmermeers Forza!-fractievoorzitter ‘leefde op kosten van belastingbetaler’

Paul Meijer. Beeld Forza

Haal meer uit Haarlemmermeer! Oprichter en fractievoorzitter Paul Meijer blijkt het motto van de lokale politieke partij Forza! Haarlemmermeer de afgelopen jaren letterlijk te hebben genomen. Volgens de voormalige penningmeester Erik Vermeulen gebruikte Meijer het fractiebudget voor allerlei privé-uitgaven zoals etentjes, boodschappen, reparaties aan de auto, een seizoenskaart voor Ajax en zelfs een maandelijkse toelage voor zijn dochter.

Vermeulen kwam de malversaties op het spoor nadat hij eind vorig jaar op verzoek van de fractie aantrad als penningmeester. “Op de lopende rekening ontdekte ik een verschil van 500 euro tussen de inkomsten en de uitgaven. Toen ik verder ging spitten bleken er nog twee rekeningen te zijn, die door de fractievoorzitter feitelijk als privérekening werden gebruikt. Het komt erop neer dat de heer Meijer heeft geleefd op kosten van de belastingbetaler.”

De fractievoorzitter dekte de uitgaven af door maandelijks een valse factuur in te dienen voor de huur van het fractiekantoor op een bedrijventerrein in Hoofddorp. Vermeulen: “Dat was zijn woning. Het was een bedrijfsruimte met een keukentje en een badkamertje, waar hij na een scheiding tijdelijk was neergestreken. Dat was tegen de regels. Toen hij daar weg moest, heeft de partij zelfs nog een vergoeding betaald voor de verhuizing van het kantoor.”

Campagnekas

Vermeulen heeft de uitgaven over 2019 doorgenomen en kwam uit op een bedrag van 15.000 euro. De fractie van Forza! ontvangt jaarlijks een vergoeding van 11.000 euro van de gemeente. Vermeulen: “Er was ook nog de fractievergoeding van Jordy Schaap. Die had na de verkiezingen aangeboden zijn maandelijkse vergoeding van ruim 4000 euro in de campagnekas te stoppen. Dat geld is ook door Meijer gebruikt voor privédoeleinden.”

De penningmeester is met zijn bevindingen eerst naar Meijer zelf gestapt. “Hij begreep dat hij fout zat en bood aan de politiek te verlaten. Hij heeft ook een schuldbekentenis ondertekend.” De vierkoppige fractie reageerde vervolgens verdeeld op de informatie. “Michel van Dijk heeft samen met Meijer aan de wieg van de partij gestaan,” vertelt Vermeulen. “Hij nam hem in bescherming. Ik vind dat niet kunnen. Als Meijer een onbekende Turkse man was geweest, had Van Dijk hem het liefst het land uitgezet.”

Vermeulen omschrijft Meijer als een man met een goede politieke antenne, maar ook als een ongeleid projectiel. “Meijer heeft zeker aanleg voor de politiek. Hij doet het goed in het debat, ook al heeft hij vooraf geen stuk gelezen. Het probleem is dat hij te graag in de belangstelling staat. Hij gaat naar bijeenkomsten van extremistische clubs als Pegida en klimt daar vervolgens op een podium om voor de vuist weg van alles te roepen. Dat is zelden iets goeds.”

Non-actief

Die standpunten breken Meijer ook op in zijn privéleven, vertelt de penningmeester. “Hij had een baantje voor een half jaar als conciërge in een winkelcentrum in Nieuw-Vennep. Daar was hij na een paar weken al niet meer welkom. Ik heb nog een brief geschreven om het voor hem op te nemen. Daarna ging hij aan de slag in een winkelcentrum in Hoofddorp, maar daar twitterde hij een foto van een mevrouw met een boerka in de winkel van Jamin. Dus daar kon hij ook meteen vertrekken.”

Meijer is inmiddels op non-actief gesteld in afwachting van de uitkomst van een onderzoek dat de rijksrecherche in opdracht van de burgemeester doet naar de vermeende fraude. Michel van Dijk heeft zich ziekgemeld bij de griffie, waardoor nieuwkomer Jordy Schaap komende donderdag in de raadsvergadering de honneurs waarneemt als waarnemend fractievoorzitter.

Klokkenluider Erik Vermeulen is samen met raadslid Tjarda Reesink uit de fractie van Forza! gestapt. Zij vergaderen donderdag mee onder de vlag van de groep Reesink-Vermeulen. Ook fractieassistent Juriaan Kos heeft zich bij hen gevoegd, waardoor de scheuring compleet is. Vermeulen kondigt aan de komende anderhalf jaar te willen gebruiken om een nieuwe, nette liberaal-conservatieve partij op te richten. “Forza! staat voor roven, stelen en racisme. Die naam kan niet meer.”

Paul Meijer was niet bereikbaar voor een reactie.