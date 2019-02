Haarlemmermeer legt lat hoog voor nieuwe burgemeester

De nieuwe burgemeester moet ook nog integer, herkenbaar en stressbestendig zijn

Alsof dat allemaal niet genoeg is, moet hij of zij ook nog integer, herkenbaar en stressbestendig zijn.



Huidige waarnemer

Voorafgaand aan het opstellen van dit zware-eisenpakket heeft de gemeente bewoners uitgenodigd hun wensen kenbaar te maken. Daarvan hebben ruim 800 mensen gebruik gemaakt. Zij lieten weten vooral belang te hechten aan een aanwezige en aanspreekbare bestuurder. En: de nieuwe man of vrouw moet er zijn voor álle inwoners.



Of er ook daadwerkelijk een nieuwe burgemeester gaat komen, is de vraag. In Hoofddorp wordt gefluisterd dat de huidige waarnemer Onno Hoes zijn verblijf in Haarlemmermeer graag wil verlengen. Dat zal koren op de molen zijn van de inwoner die desgevraagd de zin "De beste burgemeester voor Haarlemmermeer..." afmaakte met de woorden ..."hebben we al."