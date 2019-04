Haarlemmermeer bezorgd om komst Amsterdamse arrestanten

"Wij gaan geen problemen van Amsterdam importeren die ze uit Amsterdam aan het exporteren zijn", zegt burgemeester Onno Hoes van de plattelandsgemeente.



Eerder dit jaar kondigde burgemeester Femke Halsema van Amsterdam aan dat zij een deal heeft gesloten met de Dienst Justitiële Inrichtingen. Het cellencomplex bij Schiphol kampt met leegstand.



Door Amsterdamse arrestanten niet naar een van de drie cellenblokken in de hoofdstad te brengen, maar in een keer naar het DJI-comlex bij Schiphol, speelt zij 170 agenten vrij die direct inzetbaar zijn in Amsterdam. Het project zou per 1 januari 2020 van start moeten gaan, maar nu trapt Hoes op de rem.



Vrijgelaten

Hij zegt geen principieel tegenstander te zijn, maar is vooral bezorgd over wat er gebeurt met de arrestanten als zij na hun detentie weer vrijgelaten worden.



"In principe zijn de arrestanten lastige mensen. Ze zijn tenslotte wel opgepakt door de politie. Als ze in Amsterdam weer vrijkomen, keren ze terug naar hun omgeving. Worden ze op Schiphol losgelaten, dan pakken ze de bus naar de luchthaven en zitten ze daar," zegt Hoes woensdag in het Haarlems Dagblad. "Als iemand mag gaan, moet diegene volgens de wet namelijk onmiddellijk worden vrijgelaten.''



Hoes erkent dat het voor de gemeente Amsterdam een voordelige deal is, maar dat door die verplaatsing diensten als de Marechaussee en de GGD extra werk krijgen waar zij niet voor gecompenseerd worden.