Haarlem schroeft verhuur Airbnb ook terug naar 30 dagen

Voorheen mochten woningen in Haarlem 60 dagen per jaar verhuurd worden.



De commissie Ontwikkeling stemde donderdag voor de halvering. Volgens NHnieuws is Haarlem bang voor Amsterdamse toestanden, nu een steeds grotere groep toeristen de stad weet te vinden.



Prettig

De gemeente zegt op haar website dat toeristen 'meer dan welkom zijn' in Haarlem. Maar om het prettig te houden voor de buren van mensen die hun huis als vakantieverhuur aanbieden, zijn de regels aangescherpt.



Amsterdam gaf begin dit jaar al aan dat de maximale verhuurtermijn volgend jaar gehalveerd zal worden. Onlangs maakte de nieuwe coalitie bekend nog verder te willen gaan: als het aan het kersverse stadsbestuur ligt, wordt Airbnb (en andere vormen van vakantieverhuur) in de drukke, toeristische buurten verboden.



