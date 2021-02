Haar tent staat in de sneeuw, maar de vrouw wil blijven

Sommige daklozen slapen ondanks de vrieskou buiten in een tentje, bootje of portiek. Het Mobiel Team van HVO Querido ging maandagavond op pad om hen te overreden de nacht in de opvang door te brengen.

De hulpverleners van het Mobiel Team kennen hun pappenheimers. Ze weten uit ervaring op welke plekken daklozen zich ophouden. De zoektocht van Hamid Mattiou en Chantal ­Hemelrijk begint deze avond in het Westelijk Havengebied.



Bij het talud van de A10 beklimmen ze een ­besneeuwde trap. Op het talud staan een stuk of tien tentjes of verwaaide exemplaren. “Eerder stond hier nog een hele rij tenten,” zegt Mattiou. die naar voetsporen zoekt. Maar niks wijst op aanwezigheid van mensen.



Naast de eerste tent staan een stoel en een kastje. “Hallo, meneer of mevrouw bent u hier?” roept Hemelrijk. Met een zaklamp schijnt ze in de tent. Er ligt een oud matras, omringd door bergen lege bierblikjes. De eigenaar is in geen velden of wegen te bekennen.

Even verderop staan vier kleine tentjes die met een groot zeildoek overtrokken zijn. Het zeil klappert in de lucht. Een achtergelaten laars ligt vlakbij. “We hebben een vermoeden dat hier een familie slaapt. Maar hopelijk hebben ze ergens onderdak gevonden,” zegt Hemelrijk, die ook in de andere tentjes niemand aantreft.

Verse voetstappen

De volgende stop is het Tolhuis in Noord. Het Mobiel Team heeft een melding gekregen dat Jelle – fictieve naam en bekende van de hulpverlening – daar is gesignaleerd. Met zaklamp in de hand lopen Hemelrijk en Mattiou naar de achterkant van het gebouw waar bij een deur de tassen met etenswaren nog liggen. Aan de bomen en aan het hek hangen allerlei onduidelijke voorwerpen. “Dat is typisch Jelle. Hij hangt altijd alles netjes op,” zegt Mattiou. In de sneeuw zijn verse voetstappen te zien. De vogel is echter gevlogen.

Hemelrijk wil, nu ze toch in Noord zijn, nog even onder een wegovergang bij de Grasweg kijken. Daar bivakkeren vooral in de zomer vaak daklozen. “Gelukkig zijn ze er niet,” constateert ze. “Het is vooral hier bij het water erg koud.”

De daklozen die het tweetal aantreft, zijn voor het overgrote deel zorgmijders: mannen van boven de veertig, vaak afkomstig uit Oost-Europa. “We proberen hen over te halen met een maaltijd en schone en droge kleren. Meer dan de helft stemt uiteindelijk toe,” zegt Mattiou.

Dan krijgt het team plotseling een melding op de telefoon. Vlak bij de winteropvang op de Transformatorweg is een dakloze vrouw gezien die een vuurtje aanstak in haar tentje. De vrouw, die uit Soedan komt en al sinds de zomer op die plek slaapt, is bij Mattiou en Hemelrijk bekend. Ze gaan op de melding af.

Portiek van Albert Heijn

Op de plek staan twee tenten en een houtkachel. Tegen de boom staat een koffer op wieltjes. Ze vragen of de vrouw niet liever in de opvang wil slapen in plaats van op straat. “Ik slaap niet op straat. Dit is bouwgrond,” schreeuwt de vrouw vanuit haar tentje. Ze weigert mee te gaan. Ze wil haar spullen niet achterlaten.

Als ze de gezichten van de hulpverleners ziet, begint ze te razen. “Ik ken jullie. Jullie doen helemaal niets voor mij. Ik blijf hier.”

Na een minuut of tien geven Hemelrijk en Mattiou het op. Wel wordt de GGD gebeld en een hulpverleningstraject ingezet.

Hemelrijk en Mattiou wisten zondagnacht nog vier daklozen, van wie er een in een portiek van de Albert Heijn sliep en een ander onder de brug bij de Westlandgracht lag, te overreden om binnen te slapen. Rob – fictieve naam – was een van hen. De hulpverleners gaan vanavond nog even langs bij Rob, die vannacht in de opvang aan de Poeldijkstraat slaapt.

Hemelrijk: “Hij besloot na de ijzige kou van zondagnacht toch maar de komende nachten niet in zijn bootje in het Amsterdamse Bos te slapen. Hij bedankte ons. Maar hij wilde niet lang praten. Hij had zich al uitgekleed en wilde naar bed.”