Haaientanden verplaatst: Amsterdam start proef om kruispunten logischer te maken

Kruispunten voor fietsers zijn soms nodeloos onlogisch. Daarom start de gemeente Amsterdam binnenkort een proef waarbij op sommige plekken haaientanden worden verplaatst.

Voorrang heb je niet, voorrang behoor je te krijgen. Je moet dus van goeden huize komen – of levensmoe zijn – als je besluit je recht op voorrang op te eisen en ijzerenheinig door te fietsen terwijl van links een peloton stadsfietsers met de wendbaarheid van een olietanker hetzelfde kruispunt op het Weesperplein nadert. Doorrijden is dan niet verstandig, eieren voor je geld kiezen is dat wel, want voor je voorrang kríjgt, is er iemand die hem je moet verlenen.

Hier geldt het recht van de sterkste, of eigenlijk het recht van de massa: wie met de meesten is, mag doorgaans doorrijden op het Weesperplein. En één ding is duidelijk: in de spits – maar ook in de uren daartussenin – zijn de fietsers die komen aangetrapt vanaf de Sarphatistraat veruit in de meerderheid. Het gevolg is dat aan de lopende band mensen die eigenlijk zouden mogen doorrijden, staan te wachten tot er een gaatje valt in de stroom fietsers en ze ertussendoor kunnen glippen.

Op veel plekken

De ingewikkelde situatie op het Weesperplein – de knip even verderop heeft hier niets aan afgedaan – stond eerder centraal in een artikel in deze krant. Maar wat hier te zien is, speelt op veel meer plekken in de stad. In een notendop: grote groepen fietsers kruisen met groen licht een voorrangsweg voor auto’s en moeten vervolgens voorrang verlenen aan de enkele fietser op een vrijliggend fietspad. Terwijl dat heel onpraktisch is. Of in de woorden van Naomy Gutierrez: “Het voelt gewoon onlogisch.”

En Gutierrez kan het weten. Zij is als projectleider verantwoordelijk voor een proef waarbij de regels een beetje logischer worden gemaakt. Concreter: de haaientanden komen zó te staan dat ingewikkelde toestanden als op het Weesperplein wellicht tot het verleden gaan behoren. Chef haaientanden dus. De proef moet behalve op het Weesperplein ook plaatsvinden op de Stadhouderskade (bij het Rijksmuseum) en even verderop bij het Leidsebosje, ter hoogte van de brug naar het Max Euweplein.

Niet in lijn met de regels

Gutierrez bekijkt deze middag samen met gedragsdeskundige Narda Schenk-Kamminga de drie punten. Want de gemeente gaat niet over één nacht ijs: zomaar de inrichting van een weg aanpassen op zo’n manier dat die dus niet meer voldoet aan regels – een vrijliggend fietspad langs een voorrangsweg heeft automatisch voorrang – moet stevig worden onderbouwd. Gutierrez: “De huidige situatie op het Weesperplein staat op deze manier in alle politieboekjes, daar kan je niet zomaar van afwijken.”

Los daarvan: het is duidelijk dat het aanpassen in dit, en een boel andere gevallen, best logisch zou zijn. Zoals het nu gaat op het Weesperplein, is het overleveren van fietsers aan een in theorie goed georganiseerde verkeerssituatie eigenlijk een beetje raar. Zoals Schenk-Kamminga het zegt: “Je ziet hier dat de mensen al iets anders doen dan wat hier volgens de regels de bedoeling is. Fietsers kijken naar elkaar en doen dan wat het meest logisch voelt. Je zegt tegen de mensen die hier langs fietsen: los het maar met elkaar op.”

Verstand op nul

Dat leidt tot onvoorspelbaarheid, want de meeste fietsers die van de Weesperstraat komen, dringen niet aan en houden in om de meute van links ondanks de regelgeving voorrang te verlenen. Maar er is er altijd eentje, zo’n beetje elke 3 à 4 minuten, die met het verstand op nul en de blik op oneindig domweg doortrapt. Schenk-Kamminga: “Het heeft er ook mee te maken dat er enkele meters na het kruispunt een verkeerslicht staat. Als dat groen is, heeft een deel van de Weesperstraatfietsers toch het gevoel door te moeten fietsen.”

Zoals dat gaat in het verkeer, helemaal als het fietsers betreft, loopt het deze ochtend vrijwel steeds goed af. Gutierrez: “We hebben geen cijfers, maar het lijkt erop dat er niet veel ongelukken gebeuren op dergelijke punten.” Volgens Schenk-Kamminga zou het wel zo kunnen zijn dat mensen die van dergelijke kruispunten gebruikmaken een gevoel van onveiligheid hebben. “Maar of het ook feitelijk onveilig is, weten we in dit geval niet. We willen daar voorafgaand aan de proef ook echt onderzoek naar doen: aan mensen die hier fietsen vragen wat ze vinden. Of als de situatie straks aangepast is, of ze opvalt dat er iets veranderd is.” De proef staat gepland voor september.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.