Haagse politie vindt 21 op Kingsland in Amsterdam gestolen smartphones

Beeld Politie

De slachtoffers hadden afzonderlijk van elkaar de politie gewaarschuwd dat hun telefoon in de straat een signaal had gegeven. Samen gingen ze op zoek naar de telefoons. Op dat moment liepen er al meer mensen in de straat rond die ook hun telefoon zochten. Een uitgebreide zoekactie werd opgezet, maar de smartphones werden niet aangetroffen.

Tot agenten op de nabijgelegen Allard Piersonlaan twee personen zagen lopen die zich verdacht gedroegen. Ze lieten een tas achter en werden staande gehouden. In de tas bleken 21 gestolen smartphones te zitten.

De twee verdachten zijn een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en een 13-jarige jongen uit Den Haag.

De politie meldt dat de eerste slachtoffers hun smartphone al terug hebben, en dat diverse andere telefoons nog opgehaald moeten worden. Tot nu waren alle slachtoffers die hun telefoon hebben opgehaald, aanwezig op Kingsland Festival in Amsterdam. De politie gaat er daarom van uit dat de resterende telefoons ook daar gestolen zijn.

Drukte

Behalve over gestolen telefoons, klaagden veel bezoekers van Kingsland Festival over de enorme drukte. Op TikTok gaan tientallen filmpjes rond van festivalgangers die hun frustraties uiten over de drukte bij het muziekfestival dat op Koningsdag in de RAI plaatsvond.

Philippe Hes, mede-organisator van Kingsland Festival, zei het eerder ‘supervervelend’ te vinden dat bezoekers ontevreden naar huis zijn gegaan. Maar het terrein was volgens hem niet drukker dan bij de voorgaande zeven edities. “Elke keer hebben we exact hetzelfde aantal bezoekers ontvangen in de RAI. Toch is ieder jaar een beetje anders, dat heb je nu duidelijk gezien. En heel veel mensen hebben het ook gewoon naar hun zin gehad.”