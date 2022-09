Haagse ambtenaar die paspoorten fabriceerde voor onderwereld mocht na intern onderzoek voor gemeente blijven werken

Mildred van D. kloonde paspoorten op verzoek van de onderwereld. Beeld Getty Images

“Een uitermate vervelende kwestie,” zo omschreef de Haagse wethouder Saskia Bruines donderdagavond de affaire waarbij de Haagse gemeenteambtenaar Mildred van D. in de periode van 2009 tot 2014 zeker 22 paspoorten kloonde voor de onderwereld. Daarvoor kreeg Van D., volgens justitie, 16.000 euro.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat Mildred van D. voor de Amsterdamse rechtbank vervolgt, kloonde de gemeenteambtenaar de paspoorten op verzoek van Faysal Nyabi. Hij is de jongere broer van Mohamed Nyabi, alias ‘Nibit’, die sinds dit voorjaar op de Nationale Opsporingslijst staat vanwege grootschalige internationale drugshandel en betrokkenheid bij een ontvoering in Duitsland.

Andere pasfoto

Het klonen van de documenten ging betrekkelijk simpel. De paspoorten werden uitgegeven op naam van een bestaand persoon, alleen werd er een andere pasfoto in gezet. Justitie vermoedt dat dit gebeurde met medeweten van de personen wier identiteit werd misbruikt. De in Den Haag uitgegeven reisdocumenten doken onder andere op bij Ridouan Taghi en de inmiddels tot levenslang veroordeelde Amsterdamse crimineel Naoufal ‘Noffel’ F. Hij werd in het voorjaar van 2016 met een gekloond paspoort aangehouden in Dublin. Daarna lichtte de marechaussee de gemeente Den Haag in.

De kwestie werd donderdagavond besproken in de algemene raadscommissie bestuur in de gemeente Den Haag. Volgens de verantwoordelijk wethouder Saskia Bruines werd er na de melding in 2016 een intern onderzoek gestart naar Mildred van D. “Er werd toen geconstateerd dat ze veel fouten had gemaakt. Er was daarmee sprake van ernstig plichtsverzuim maar geen kwade frauduleuze samenspanning.”

Mildred van D. werd bestraft met voorwaardelijk strafontslag voor een periode van twee jaar en werd overgeplaatst naar een andere afdeling binnen de gemeente. Ook deed de gemeente aangifte bij de politie. Waarván de gemeente precies aangifte had gedaan werd, ook na vragen van raadsleden, niet helemaal duidelijk.

Ontslagen

Pas in 2020 werd Mildred van D. aangehouden voor de paspoortaffaire, waarna ze werd ontslagen bij de gemeente. Op de vraag wat er in de tussenliggende vier jaar dat Mildred van D. nog bij de gemeente werkte allemaal gebeurd was, kon de wethouder geen helder antwoord formuleren.

Raadsleden hebben verzocht om het interne onderzoek uit 2016 in te mogen inzien om inzicht te krijgen in wat er destijds allemaal bekeken is. Wethouder Bruines heeft toegezegd dat beschikbaar te stellen. Ook is toegezegd dat de regels zijn aangescherpt en dat de geldende richtlijnen op de uitgifte van paspoorten streng worden nageleefd.