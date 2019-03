Haags raadslid Van Doorn wordt interim-directeur Haga Lyceum

'Vanwege de ervaring in het publieke domein acht het bestuur de heer van Doorn de juiste kandidaat voor deze taak,' zo laat de school in een korte verklaring op de website weten. Van Doorn zit voor de Partij van de Eenheid in de Haagse raad.



De timing van de aankondiging riep twijfels op. Van Doorn liet op Twitter weten dat hij 1 april begint met zijn nieuwe functie. Hij ontkent dat het om een grap gaat. "Niet dat ik weet. Het is toeval dat morgen mijn eerste werkdag is. Ik ben al langer in gesprek met het bestuur."



Van Doorn zegt dat hij voor een jaar deze functie zal bekleden. "Ik heb een contract getekend en doe dit maximaal een jaar."



Omstreden

Het Cornelius Haga Lyceum is omstreden na een brief van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die waarschuwde burgemeester Femke Halsema aan de hand van informatie van de inlichtingendienst dat leerlingen op de islamitische school salafistisch getinte lessen krijgen. Ook zouden de bestuurders banden hebben gehad met een Tsjetsjeense terroristische organisatie.