Gymzaal Montessorischool de Jordaan al jaar onbruikbaar

Volgens de gemeente is al 1,5 miljoen euro aan aanpassingen besteed. Een woordvoerder zegt dat een juridische procedure is gestart tegen de aannemer. "Wij vinden dit ook heel vervelend. Het grote wat er mis is, is waarschijnlijk een constructiefout. De rechter moet nu bepalen wiens schuld het is."



Opstartproblemen

Omdat er al een flink bedrag aan extra werkzaamheden is uitgegeven, wil de gemeente nu eerst duidelijkheid over wie er verantwoordelijk is. "Kleine aanpassingen kunnen we nog wel betalen, maar het wordt nu echt te duur."



De gemeente hoopt dat de juridische afhandeling gauw klaar is en de gymzaal voor volgend schooljaar weer in gebruik is.



Bij elk nieuw schoolgebouw - waarvoor de gemeente afgelopen jaar de budgetten heeft verhoogd - zijn wel wat opstartproblemen. Maar dat een volledig deel van een gebouw niet kan worden gebruikt, komt verder nooit voor, aldus de woordvoerder.