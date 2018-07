Gwensley G. vrijgesproken voor wapenbezit kroongetuigemoord

Volgens de rechtbank is het bewijs, een DNA-spoor, te mager. De verdachte is wel veroordeeld voor vuurwapens die bij hem thuis zijn gevonden. De rechtbank legde hem daarvoor twaalf maanden cel op, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) had 3,5 jaar cel geëist.



De broer van kroongetuige B. werd eind maart in zijn bedrijf in Noord geliquideerd, een week nadat het OM het bestaan van de kroongetuige had bekendgemaakt. Nabil B. heeft verklaringen afgelegd over meerdere liquidaties en daarbij vermoedelijke opdrachtgevers aangewezen.



Moordwapen

Justitie verdenkt Shurandy S. (40) van het doodschieten van de broer van B. Hij heeft een bekentenis afgelegd.



In het moordonderzoek zijn meerdere wapens gevonden. Het wapen waarop het spoor van de 34-jarige man is aangetroffen, is niet het eigenlijke moordwapen. De man werd aanvankelijk verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie, maar die verdenking is komen te vervallen.



