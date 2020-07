GVB zet minder metro's in, aantal reizigers met 60 procent gedaald

Station Noord. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Sinds 1 juni moeten vervoerders een zo maximaal mogelijke dienstregeling rijden zodat mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Het percentage reizigers blijft met 40 procent echter ruim achter ten opzichte van vorig jaar. Zo vervoert het GVB op een werkdag ruim 300.000 passagiers, een daling van ruim 600.000 vergeleken met 2019. Andere vervoerders in Amsterdam hebben met dezelfde percentuele dalingen te maken.

Vijf metro's per uur

Nu blijkt dat nog maar weinig mensen gebruik maken van het ov, mogen vervoerders tijdelijk van hun dienstregeling afwijken om zo kosten te besparen, maar tegelijkertijd voldoende capaciteit aan de reizigers blijven bieden. De Vervoerregio Amsterdam verleent daarvoor ontheffingen.

Een van de consequenties is dat op alle lijnen de metro’s nog maar vijf keer per uur zullen rijden, in plaats van zes. Ook rijden er bijvoorbeeld minder bussen van Connexxion op de de lijnen van R-net in de regio Amstelland-Meerlanden. Verder mogen vervoerders tijdens de spits meer materieel inzetten en in het dal minder.