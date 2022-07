GVB wil nieuwe reizigers lokken met dagkaart van één euro

Beeld ANP

De dagkaart is alleen beschikbaar voor mensen die wonen of werken in de GVB-regio: Amsterdam, Diemen, Duivendrecht, Amstelveen en de Schipholregio. Tot en met 26 augustus kunnen bewoners een actiecode aanvragen, die tot 30 september verzilverd kan worden voor een dagkaart. Er is maar een beperkt aantal dagkaarten voor deze prijs beschikbaar, en je kunt per persoon maar één actiecode aanvragen

Commercieel directeur Ellen Swinkels noemt de actie een ‘hernieuwde kennismaking met het ov’ voor Amsterdammers. “We krijgen steeds meer elektrische bussen, er rijden gloednieuwe trams, er is veel ten goede veranderd in het ov de afgelopen periode. Tijd om het ov weer eens een hele dag te proberen. Voor één euro reis je 24 uur lang kris-kras door Amsterdam. Daar kun je niet voor parkeren.”

Tekort

Een groot deel van de reizigers die voor coronatijd wel met het openbaar vervoer reisde, is nog altijd niet teruggekeerd. Dat heeft er mede voor gezorgd dat er de komende tijd minder trams, (nacht)bussen en metro’s zullen rijden. Vervoerregio Amsterdam kampt met een tekort van zo’n 60 miljoen euro.

Een poging van de vervoerregio om een akkoord te sluiten met het Rijk mislukte vorige week: in plaats van de gevraagde 500 miljoen wordt slechts 100 miljoen euro vrijgemaakt voor alle vervoerregio’s, inclusief Amsterdam. Het is daarmee nog steeds mogelijk dat het Amsterdamse openbaar vervoer gaat verschralen. Na de zomervakantie moet duidelijk worden hoe de dienstregeling van het openbaar vervoer in Amsterdam eruit gaat zien.

