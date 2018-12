GVB vervangt camera's voor modernere exemplaren

De huidige beveiligingscamera's in de trams van het openbaar vervoerbedrijf nemen alleen foto's. Bovendien zijn de oude camera's, die in de meeste voertuigen van landelijke OV-aanbieders gebruikt worden, zeer storingsgevoelig. Hierdoor waren beelden vaak onvolledig of gebrekkig.



De nieuwe camera's worden in alle trams geïnstalleerd. Er komen ook meer camera's in de trams zodat uiteindelijk alle stoelen goed in beeld komen. Met stickers worden reizigers geïnformeerd dat er cameratoezicht is.



Aangifte

De beelden worden bekeken als er aangifte wordt gedaan van een strafbaar feit en als er schade is aangericht aan het tramstel. Ook kunnen opsporingsdiensten de beelden opvragen. Er wordt volgens een woordvoerder van het GVB echter niet live meegekeken.